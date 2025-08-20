Hospital de Cartago lanza mensaje urgente a la población

El Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, informó de que su servicio de emergencias está saturado, pues alcanzó el 160% de su capacidad interna, lo que implica que la atención de los casos no urgente puede ralentizarse.

Así lo dio a conocer el centro médico en su cuenta de facebook.

“Les informamos de que, ante la saturación que se vive en las áreas internas del servicio de emergencias, ha sido necesario reforzar con el personal de consultorios, condición que podría hacer más lenta la atención de las personas que se encuentran en la sala (las que no sean clasificadas como emergencia)”, dice un breve comunicado.

El Max Peralta hizo un llamado a la población cartaginesa en el que solicita que si su caso no es una emergencia ,que acuda al ebáis de su comunidad.

La corresponsal Keyna Calderón colaboró con la información.