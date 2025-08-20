Hospital de Cartago lanza mensaje urgente a la población

El Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, informó de que su servicio de emergencias está saturado, pues alcanzó el 160% de su capacidad interna, lo que implica que la atención de los casos no urgente puede ralentizarse.
El Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, informó de que su servicio de emergencias está saturado, pues alcanzó el 160% de su capacidad interna, lo que implica que la atención de los casos no urgente puede ralentizarse.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.