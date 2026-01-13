Los candidatos presidenciales Laura Fernández, Fabricio Alvarado y Luis Amador no asistirán al debate de la UCR este 19 de enero. Conozca la lista de las 17 candidaturas que sí confirmaron

Los aspirantes presidenciales Laura Fernández (Pueblo Soberano), Fabricio Alvarado (Nueva República) y Luis Amador (Integración Nacional) no participarán en el debate organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR), programado para el próximo lunes 19 de enero de 2026, a las 6:00 p. m.

La ausencia de estas candidaturas fue confirmada por la UCR mediante un comunicado de prensa difundido la tarde de este martes, en el que además se informó sobre la confirmación de asistencia de 17 postulaciones presidenciales:

Walter Rubén Hernández Juárez, Partido Justicia Social Costarricense

Luz Mary Alpízar Loaiza, Partido Progreso Social Democrático

Boris Molina Acevedo, Partido Unión Costarricense Democrática

Natalia Díaz Quintana, Partido Unidos Podemos

Fernando Zamora Castellanos, Partido Nueva Generación

Marco Rodríguez Badilla, Partido Esperanza y Libertad

David Hernández Brenes, Partido de la Clase Trabajadora

Ana Virginia Calzada Miranda, Partido Centro Democrático y Social

Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana

Ronny Castillo González, Partido Aquí Costa Rica Manda

Eliécer Feinzaig Mintz, Partido Liberal Progresista

José Aguilar Berrocal, Partido Avanza

Claudio Alpízar Otoya, Partido Esperanza Nacional

Álvaro Ramos Chaves, Liberación Nacional

Douglas Caamaño Quirós, Partido Alianza Costa Rica Primero

Ariel Robles Barrantes, Partido Frente Amplio

Juan Carlos Hidalgo Bogantes, Partido Unidad Social Cristiana

El encuentro será transmitido en vivo por Canal Quince UCR, las radioemisoras universitarias y las redes sociales institucionales de la UCR.

Modalidad

En el debate organizado por la UCR se reunirá, en un solo espacio, a la mayoría de las candidaturas, con excepción de las que rechazaron su participación.

El debate se desarrollará en tres etapas:

La primera consistirá en un bloque de posicionamiento temático , con preguntas construidas a partir de aportes de la academia y de la ciudadanía, que permitirá intercambios y réplicas entre las candidaturas.

, con preguntas construidas a partir de aportes de la academia y de la ciudadanía, que permitirá intercambios y réplicas entre las candidaturas. Luego se realizará un segmento de debates uno a uno , en el que las personas aspirantes participarán en duelos por parejas , con el objetivo de fomentar confrontaciones directas bajo normas de equidad y claridad para el público.

, en el que las personas aspirantes participarán en , con el objetivo de fomentar confrontaciones directas bajo normas de equidad y claridad para el público. El cierre del debate estará dedicado a la exposición de las prioridades en política social de cada candidatura, así como a las propuestas para su financiamiento.

La moderación estará a cargo de Yanancy Noguera, comunicadora y docente universitaria.