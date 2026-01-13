Política

Laura Fernández, Fabricio Alvarado y Luis Amador no asistirán al debate de la UCR

Los candidatos presidenciales Laura Fernández, Fabricio Alvarado y Luis Amador no asistirán al debate de la UCR este 19 de enero. Conozca la lista de las 17 candidaturas que sí confirmaron

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
En la imagen, Laura Fernández, Fabricio Alvarado y Luis Amador
Los candidatos presidenciales Laura Fernández, Fabricio Alvarado y Luis Amador no asistirán al debate de la UCR este 19 de enero. Conozca la lista de las 17 candidaturas que sí confirmaron (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026DebateUCRCandidaturas
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.