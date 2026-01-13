5 falsedades dichas por Laura Fernández en el debate del TSE

Laura Fernández participó en el tercer debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde realizó varias afirmaciones sobre empleo, seguridad, conectividad educativa y su trayectoria en el sector público.

Durante el tercer debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, realizó varias de afirmaciones sobre empleo, conectividad a Internet en centros educativos, seguridad ciudadana, crimen organizado y su trayectoria en el sector público. Fue el primer debate televisado en vivo en el que participó la aspirante a la silla presidencial.

En este artículo de verificación, La Nación contrasta cinco de esas declaraciones con datos oficiales y estudios, con el fin de verificar su alcance y ponerlas en contexto.

1) Empleo: “131.000 personas más tienen trabajo formal”

La candidata presidencial afirmó que “hoy Costa Rica está creando empleo. Desde noviembre de 2022, 131.000 personas más tienen trabajo formal”.

No obstante, según explicó Marco Otoya, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la UNA, el dato citado por Fernández no refleja la creación de nuevos puestos de trabajo exactamente, sino que se desprende de la reducción en el número de personas desempleadas entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025.

Según cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en ese periodo la cantidad de personas desempleadas pasó de 286.810 en 2022 a 155.705 en 2025, lo que representa una reducción de 131.000 personas.

Otoya advirtió que no puede asumirse que todas esas personas pasaron a estar ocupadas, ya que una parte importante de esa disminución se explica porque salieron de la fuerza de trabajo; es decir, dejaron de buscar empleo por distintas razones.

De hecho, de acuerdo con datos del BCCR, las personas fuera de la fuerza laboral aumentaron de 1.644.664 en noviembre de 2022 a 1.918.431 en noviembre de 2025, lo que equivale a 273.767 personas más en esa condición, un factor que contribuye a explicar la reducción del desempleo en el país.

Daniel Ortiz, director y socio de la firma CEFSA, explicó que para medir cuántos empleos se crean en el país debe observarse la cifra de personas ocupadas y no únicamente la reducción de los desocupados.

Según cifras del BCCR, la cantidad de personas ocupadas pasó de 2.184.068 en noviembre de 2022 a 2.196.950 en noviembre de 2025, lo que representa un aumento de 12.882 personas, muy por debajo de las 131.000 mencionadas por la candidata.

2) Educación: “Logramos llevar Internet a todas las escuelas”

Fernández indicó que en el gobierno de Rodrigo Chaves “logramos llevar Internet a todas las escuelas”. No obstante, el Décimo Informe del Estado de la Educación 2025 contradice esa afirmación.

El informe advierte que, en Costa Rica, los liceos rurales y las escuelas enfrentan serias limitaciones en acceso a Internet y acompañamiento técnico. Durante el estudio, encontraron que en algunos liceos del país, el servicio de Internet fue calificado como deficiente, y en dos centros educativos se reportó una ausencia total de conectividad.

Además, al indagar sobre la disponibilidad de recursos tecnológicos —como equipos de cómputo, proyectores, programas y otros materiales didácticos—, 12 instituciones calificaron estos recursos como deficientes y cinco indicaron que carecen de ellos.

Según el Informe, aunque casi todos los centros educativos del país cuentan con algún tipo de conexión a internet, los datos proporcionados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) con corte a setiembre de 2024 muestran que solo el 34% dispone de los anchos de banda mínimos requeridos, en función de la cantidad de estudiantes y docentes que atienden, según explicó el economista Andrés Fernández.

Esto implica que dos de cada tres escuelas y colegios no cuentan con una conectividad acorde a sus necesidades, y que casi mil centros educativos reciben velocidades inferiores a 15 Mbps, agregó el economista.

3) Homicidios: Gobierno “ha alcanzado resultados importantes en seguridad”

Otra de las afirmaciones hechas por la candidata del PPSO es que el gobierno de Rodrigo Chaves “ha alcanzado resultados importantes” en materia de seguridad.

En contraste con esa afirmación, en 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cerró con 873 homicidios dolosos, el tercer año consecutivo en que la cantidad de asesinatos supera la barrera de las 600 muertes violentas de este tipo, cifra que representa apenas tres casos menos en comparación con 2024, cuando se registraron 876 asesinatos.

En 2024, el Informe Estado de la Nación advirtió que Costa Rica subió al tercer puesto en la tasa de homicidios entre los países de Centroamérica y República Dominicana, con una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta desde que el OIJ lleva registros, hace 26 años.

Además, en noviembre de 2025, La Nación informó que el Índice Global de Crimen Organizado registró que en criminalidad el país aumentó 0,37 puntos con respecto al informe anterior, divulgado en el 2023 y se situó en 5,9 puntos.

En los últimos tres años completos (2023, 2024, 2025), Costa Rica acumula 2.653 homicidios dolosos .

En cuanto al cibercrimen, Costa Rica presenta una puntuación de 7,5 de diez que lo sitúa en la casilla 15 a nivel mundial.

4) Narcotráfico: Costa Rica en primeros lugares de exportación de droga

La candidata Laura Fernández sostuvo que “es mentira que Costa Rica siga en los primeros sitios de exportadores de droga”. Sin embargo, datos del Índice Global de Crimen Organizado 2025 indican que Costa Rica ocupa el puesto 16 de 193 países a nivel mundial en tráfico de cocaína.

A nivel regional, el informe ubica en las primeras posiciones a Colombia, seguido por Perú, Venezuela, Brasil y México.

Para establecer esa clasificación, el índice examinó factores como el tránsito, almacenamiento y exportación de cocaína hacia otros países, y asigna una puntuación de 1 a 10, donde los valores más cercanos a 10 indican una mayor incidencia de este tipo de criminalidad.

Costa Rica obtuvo una calificación de 8 , según precisó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien tuvo acceso a los resultados del informe.

5) Su paso en puestos de alta gerencia

Durante el debate, Fernández se presentó como una funcionaria que ha “servido a Costa Rica durante 20 años en puestos de alta gerencia”.

La trayectoria laboral de la candidata en el sector público se remonta a 2006, según su hoja de vida publicada en el sitio web del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). No obstante, un repaso detallado de su historial profesional muestra que no todo ese periodo corresponde a puestos de alta gerencia.

Durante varios años, Fernández se desempeñó como asesora ministerial, investigadora y docente universitaria, cargos que, si bien implican responsabilidad técnica y especialización, no se clasifican como posiciones directivas superiores dentro de la estructura administrativa del sector público, según las definiciones de ese tipo de puestos en el Sistema Costarricense de Información Jurídica.

Las funciones claramente asociadas a alta gerencia, como direcciones, jefaturas estratégicas y responsabilidades equivalentes a puestos de alta jerarquía, se concentran en etapas más recientes de su carrera, con mayor énfasis a partir de 2020 , según la información disponible en su hoja de vida.

Es decir, los puestos de “alta gerencia” habrían llegado en los últimos cinco años. No desde que tenía 19.