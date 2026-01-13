Política

5 falsedades dichas por Laura Fernández en el debate del TSE

Una revisión de datos ofrece un contexto distinto al planteado por la candidata del PPSO, Laura Fernández, sobre su CV, droga, homicidios, educación y generación de empleo.

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
11/01/2026/ Candidatos en Tribunal Supremo de Elecciones para la presentación oficial de candidaturas / Foto John Durán
Laura Fernández participó en el tercer debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde realizó varias afirmaciones sobre empleo, seguridad, conectividad educativa y su trayectoria en el sector público. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Laura FernándezDebate TSEPPSO
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.