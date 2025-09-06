Columnistas

Estamos ante un espejismo de conectividad: la realidad no es tan buena

Costa Rica ha avanzado en llevar Internet a casi todas las escuelas del país, pero la actual administración del MEP optó por priorizar la cantidad sobre la calidad

Por Andrés Fernández Arauz

Estamos ante un espejismo de conectividad. En 2020, el 86% de los centros educativos tenía Internet, lo que beneficiaba al 93% de los estudiantes, aunque casi la mitad sufría conexiones lentas. En 2021 se diseñó la Red Educativa de Banda Ancha, con la meta de garantizar cobertura universal y mejorar la calidad en el servicio.








Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

