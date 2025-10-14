Economía

Mercado laboral de Costa Rica pierde trabajadores: este es el perfil de quienes se van

El mercado laboral costarricense pierde participantes. Expertos analizan el perfil de quienes se van.

Por Luis Enrique Brenes
El mercado laboral de Costa Rica ha experimentado una pérdida de trabajadores, lo que incide en que la tasa de desempleo sea baja. Adultos mayores, mujeres y personas con baja calificación se desvinculan, un fenómeno que se explica por la falta de empleos de calidad.
Adultos mayores, mujeres y personas con baja calificación están entre quienes dejaron el mercado laboral en el último año, según el INEC. (Albert Marín/La Nación)







