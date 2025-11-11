Sucesos

Costa Rica ocupa ‘deshonroso’ puesto en índice mundial de tráfico de cocaína

Índice Global de Crimen Organizado dio a conocer reciente informe

Por Christian Montero
Oficiales de la Policía de Control de Drogas con 840 kilos de cocaína decomisados de un yate en Quepos, Puntarenas.
Costa Rica ocupa el puesto 16 a nivel mundial en tráfico de cocaína. Para alcanzar ese deshonroso puesto, se analizan aristas como el tránsito, almacenaje y exportación de cocaína. (Ministerio de Seguridad Pública/Ministerio de Seguridad Pública)







Costa Rica puesto 16 tráfico cocaína mundialÍndice Global Crimen Organizado Costa RicaHub drogas América Central OIJMichael Soto narcotráfico Costa Rica 2025
