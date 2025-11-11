Costa Rica ocupa ‘deshonroso’ puesto en índice mundial de tráfico de cocaína

Costa Rica ocupa el puesto 16 a nivel mundial en tráfico de cocaína. Para alcanzar ese deshonroso puesto, se analizan aristas como el tránsito, almacenaje y exportación de cocaína.

Costa Rica ocupa el puesto 16 de 193 países a nivel mundial en tráfico de cocaína, según el Índice Global de Crimen Organizado divulgado este lunes en Ginebra, Suiza.

A nivel regional, el informe coloca de primero en la región a Colombia, seguido por Perú, Venezuela, Brasil y México. Este documento, desarrollado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, analiza los diversos niveles de crimen organizado en las 193 naciones encuestadas, así como su capacidad de resiliencia a la actividad delictiva.

Para alcanzar ese deshonroso puesto, se analizan aristas como el tránsito, almacenaje y exportación de cocaína hacia otros países y se otorga una puntuación de 1 a 10. Conforme los países se acerquen a 10, mayor nivel de crimen existe en ese país. Costa Rica, por ejemplo, obtuvo un puntaje de 8, según precisó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial, quien tuvo a la vista los resultados.

“Entre más lejos esté usted del uno es más malo. Si el promedio mundial de tráfico de cocaína es de 4,8 estamos a poquito menos del doble”. “Ser el país 16 de 193 es un deshonroso lugar”, manifestó.

Soto aseguró que Costa Rica se ha consolidado como un hub (o centro de operaciones) de recepción de droga de los países productores y de distribución hacia el resto de los países. “La preocupación es importante. Además, en el 2021, en tráfico de cocaína, estábamos en 7,5 y en el 2025, en ocho, venimos con un aumento exponencial”, alertó.

La Iniciativa Global que elabora este informe reúne a una red global de 600 expertos independientes, especializados en derechos humanos, democracia, gobernanza y desarrollo, donde el crimen organizado ha adquirido cada vez mayor relevancia.

El índice, que se ha divulgado en 2021, 2023 y ahora el 2025, no solo grafica la posición de cada país en términos de tráfico de cocaína, sino que también analiza otras variables como criminalidad, trata de personas y cibercrimen, entre otras.

Por ejemplo, en criminalidad el país aumentó 0,37 puntos con respecto al informe anterior, divulgado en el 2023 y se situó en 5,9 puntos.

El subdirector explicó que el incremento de 0,37 en la puntuación general de criminalidad está muy enfocado el tráfico de cocaína, cuya puntuación subió 0,5 puntos con respecto a la evaluación previa y a una peor calificación en cibercrimen.

En cuanto al cibercrimen, Costa Rica presenta una puntuación de 7,5 de diez que lo sitúa en la casilla 15 a nivel mundial. “Este tema en Costa Rica ha venido con un crecimiento exponencial de la formulación de denuncias en el país por el tema de malware”, explicó Soto, quien recordó los ataques significativos a la institucionalidad costarricense en años recientes como el hackeo de Hacienda en 2022.

Otros indicadores

El jerarca policial destacó otros datos relevantes del índice. En trata de personas el país tiene una puntuación de 6,5, en extorsión seis, y en recursos no renovables siete. En drogas sintéticas la puntuación es de cuatro, aunque Soto advirtió sobre el crecimiento de este fenómeno.

“Recientemente decomisamos 51 kilos de metanfetamina, la PCD (Policía de Control Fiscal), decomisó 47 kilos hace unos meses, cada vez vemos más mixer (mezcla de drogas), más ketamina, y una serie de drogas sintéticas muy evidente”, señaló.

Soto concluyó que el análisis del Índice Global, que es elaborado por expertos de todo el planeta con una metodología de medición rigurosa, confirma que el país tiene un problema que debe abordarse de manera integral.

“Tenemos que aceptarlo para poderlo solucionar, y requiere un abordaje integral, no solo un abordaje desde lo policial, que es solo el tema de contención, sino desde la institucionalidad, desde el desarrollo humano, el desarrollo social, porque si no vamos a seguir en problemas”, concluyó el subdirector del OIJ.