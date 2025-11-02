Metanfetamina: OIJ decomisa cargamento récord de 51 kilos valorado en más de $3 millones

El OIJ efectúo un decomiso de 51 kilos de metanfetaminas, durante esta semana. Anteriormente, la PCD incautó 49 kilos.

La Sección Antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un allanamiento en Heredia, en el que se logró decomisar 51 kilos de metanfetaminas en presentación de cristal.

De acuerdo con Michael Soto, director interino del OIJ, se trata del cargamento de esta droga más grande decomisado en la historia de Costa Rica.

Para tener una idea, un kilo de este tipo de droga podría tener un precio de aproximadamente $60.000.

Un gramo (normalmente las dosis son de medio gramo) puede costar ¢30.000 en el mercado costarricense. Por lo tanto, un kilo puede rondar los ¢30 millones. Esto quiere decir que el cargamento decomisado puede ascender a ¢1.530 millones, un poco más de $3 millones, según el jerarca de la policía judicial.

El decomisó ocurrió el pasado jueves, pero la entidad no brindó detalles de donde ocurrió el operativo.

“Es importante recordar que la metanfetamina es un potente estimulante que afecta el sistema nervioso central, y que, dentro de sus principales características y afectaciones a las personas, es el aumento de la temperatura corporal, daño cerebral; aumento de ritmo cardíaco, psicosis, etc”, dijo Soto.

La metanfetamina tiene diferentes presentaciones: en polvo, tabletas o cristal.

El director interino del OIJ dijo que este es un logro importante para la policía, pero también “una llamada de atención importante”, ya que la Policía de Control de Drogas (PCD) decomisó un cargamento de aproximadamente 49 kilos de metanfetaminas.

“Todo esto nos hace ver que las drogas de diseño están siendo cada vez más presentes en el país; se están haciendo mezclas muy peligrosas con este tipo de drogas y que pueden ser letales para el organismo”, detalló Soto.

El jefe policial explicó que en esas mezclas se utilizan como base la cocaína, ketamina, cafeína o psicotrópicos médicos, para crear drogas adictivas y potentes. Incluso, estas mezclas tienen colores llamativos, como el rosado, para hacerlas pasar por tusi o “cocaína rosada”.