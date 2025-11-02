Narcotráfico

Metanfetamina: OIJ decomisa cargamento récord de 51 kilos valorado en más de $3 millones

Decomiso histórico en Costa Rica. El OIJ incautó el cargamento más grande de metanfetamina de cristal.

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
PCD decomisa 20 kilos de metanfetaminas cerca de Plaza Víquez. Foto MSP.
El OIJ efectúo un decomiso de 51 kilos de metanfetaminas, durante esta semana. Anteriormente, la PCD incautó 49 kilos. (Cortesía MSP/Cortesía MSP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJMetanfetaminas de cristalDecomiso histórico de metanfetaminasMichael Soto
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.