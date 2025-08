Tusi, mota y jarabe: la receta de una generación que toma menos y experimenta con drogas peligrosas a domicilio

Este contador, de 24 años, solo compra alcohol para cruzarlo con drogas sintéticas. No es novedoso que, al igual que él, los jóvenes en Costa Rica consuman y mezclen narcóticos. Lo reciente son los cambios en las tendencias: donde antes reinaban el alcohol, el tabaco y otros componentes inhalantes, hoy se abren paso psicotrópicos cuyos orígenes son difíciles de rastrear.

En términos generales, el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida, aunque su presencia ha fluctuado con el tiempo. Entre los jóvenes de 20 a 29 años, alcanzó su punto más alto en 1990, cuando el 74,1% afirmó haberlo probado al menos una vez. Para 2022, esa cifra descendió al 65,2%, según cifras del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

Entre tanto, estimulantes como la cocaína y el crack ganan terreno. Apenas un 0,8% de los jóvenes reportaban haberlas consumido en la década de los 90; hoy, el dato se eleva a 7,2%. Caso similar ocurre con el cannabis y el uso de medicamentos sin receta.

Y aunque mucho se ha repetido que el consumo juvenil está ligado a condiciones de vulnerabilidad, ese no es el panorama completo. Es cierto que circulan en espacios recreativos, pero también hacen eco en lo corporativo. Precisamente estos usuarios, quienes aseguran no gastar más de ¢30.000 en sus dosis mensuales, narraron sus rutinas.

Este reportaje no es una invitación a consumir sustancias no reguladas o ilícitas; es un retrato de lo que está ocurriendo, en el entendido de que las variantes en las tendencias de consumo de drogas son un complejo fenómeno cultural que va más allá del simple acto de consumirlas.

Cuando Sebastián comenzó a fumar marihuana, quizás a sus 16 años, recuerda que siempre tenía hambre; testimonio de ello son las fotografías en las que aparece con un físico lánguido. Ahora, considera que ya domina la sustancia: la fuma a diario, para concentrarse durante el teletrabajo, o para aliviar la tensión cotidiana. Esta especie de “equilibrio” lo ha motivado a experimentar con las demás.

Si busca euforia, por ejemplo, recurre al MDMA (éxtasis, presentado en cristales). Lo hace para sentirse “ligero”, similar a si se hubiese tomado un par de copas de vino. Eso sí, sabe que si está malhumorado, la experiencia puede volverse incómoda. En más de una oportunidad, lo ha invadido la paranoia al punto que se le traba la mandíbula.

Fue en una de esas ocasiones en que intentó tomar MDMA, que sospecha haber ingerido otra cosa. Si le preguntan, diría que era metanfetamina. Al principio no notó la diferencia, pues el cristal lucía igual que los que ya había consumido, pero comenzó a dudar cuando, tras triturarlo y diluirlo en una botella con agua, experimentó alucinaciones persistentes durante una semana.

Comprar estas u otras drogas le resulta sencillo. Su proveedor (dealer, en confianza), las envuelve en un trozo de tela y utiliza distintas plataformas de transporte para hacérselas llegar. En ocasiones, cuando son pedidos grandes, envía motociclistas contratados a su hogar, y por tratarse de un cliente frecuente, le regala “pasti”; es decir, MDMA en forma de pastilla.

Karla, estudiante de administración de empresas de 21 años, también usa MDMA para “despejarse”. Su vínculo con los narcóticos comenzó con el alcohol y luego escaló a cigarros, de vez en cuando. En el camino probó puros de marihuana, MDMA y su predilecta, LSD. Su primera vez fue en la playa, donde juró escuchar cómo el mar reventaba contra la arena en cámara lenta.

En cambio, el LSD llegó a las manos de Sebastián de una manera menos gustosa, pues se lo regalaron en la calle después de una pelea. Un desconocido le ofreció esas tabletas pequeñas, que se colocan sobre la lengua, como una manera de apaciguar una discusión. Las probó esa misma noche y encontró que le “intensificaba sus sentidos”. Ahora es la sustancia que compra para estar “callado por dentro”; según dice, le ayuda a silenciar lo de afuera.

Un joven de unos 20 años comenta a un amigo en las cercanías de La California: “Mae, ayer quedé bien tronado, como loco. Me mandé tusi, perico, había fumado weed, mae, pacha... viera la goma”

Bajo esa misma lógica de recibir drogas como regalía, Lucas, un publicista de 25 años, ha probado cocaína en múltiples ocasiones. Sus efectos lo hacen sentirse disasociado, activo y somnoliento al mismo tiempo, pero considera que la calidad de esta droga Costa Rica es deficiente, ya que suele estar “cortada con bicarbonato de sodio”, es decir, adulterada para rendirla.

A diferencia de hace dos décadas, la producción global de cocaína ha aumentado significativamente, lo cual ha repercutido en una baja de precios. Según Luis Eduardo Sandí, psiquiatra del IAFA, el tráfico de drogas sintéticas se ha vuelto más rentable. Ya no requiere grandes plantaciones, sino laboratorios clandestinos y fórmulas relativamente simples.

En la categoría de estupefacientes en polvo, también está el “tusi”, conocido como la cocaína rosada referenciada en canciones urbanas. Lucas recuerda haberlo inhalado años atrás, previo a la pandemia, cuando le dijeron que era “exportado” de Colombia. Aunque no lo puede afirmar, cree que era una mezcla de cocaína con MDMA. “Se sentía bien sintetizado, estaba muy cool”, recordó.

Con el tiempo, Lucas percibió que el “tusi” se popularizó y, en consecuencia, su calidad disminuyó. Según le relatan sus amigos, tanto dealers como otros consumidores, la droga comenzó a producirse localmente, lo que dificulta encontrar la misma composición dos veces. “Ya no es lo de antes, le echan muchas cosas distintas, sobre todo ketamina. Es un baño maría, literal (...). Alguna gente todavía le echa MD y supuesto LSD, pero no se sabe”, comentó.

De acuerdo con Sandí, el “tusi” es, efectivamente, una mezcla de cocaína con diversas sustancias, entre ellas ketamina, cafeína y hasta fentanilo. Se desconoce su composición y no necesariamente tiene cocaína, pese a su nombre, que viene de la droga sintética 2-CB.

Lo que me mando cuando salgo, pues depende, pero puede ser tusi y MD, o un pasecito (de coca). Depende de si voy a bailar. No me gusta mezclar nada más", dice un hombre de al menos 22 años en un parque josefino