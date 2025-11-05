Sucesos

Estados Unidos solicita extradición de Macho Coca por presunto tráfico internacional de drogas

Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, permanece en prisión preventiva por presunto robo de combustible

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Estados Unidos solicita extradición del empresario limonense conocido como Macho Coca. (DIANA_MENDEZ____________________)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Macho CocaExtradiciónEstados UnidosNarcotráfico
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.