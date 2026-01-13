Álvaro Ramos cancela su participación en el debate de Trivisión, por dos razones

El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, canceló esta semana su participación en el debate electoral de Trivisión.

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, canceló su participación en el debate electoral de Trivisión, según lo confirmó el jefe de prensa de la campaña verdiblanca, Carlos Roverssi.

Además, Ramos tampoco participará en el debate de Multimedios.

En el caso de Trivisión, Roverssi explicó que una de las razones es que son demasiados debates y es imposible. “No podemos, no nos da tiempo”, dijo el jefe de comunicación liberacionista.

Roverssi agregó que todos los medios quisieron hacer sus debates al final, entonces no les da la cobija para ir a todos los lugares.

No obstante, el vocero de la campaña de Álvaro Ramos dijo que ellos habían informado a ese medio televisivo que el candidato participaría si era en vivo, pero reconoció que, al ser pregrabado, no les genera confianza.

“Vamos a ir a todos menos al de Trivisión y al de Multimedios”, manifestó Roverssi, aunque en el caso de Multimedios dijo que solamente es por falta de tiempo, pues aunque sí es en vivo, no les da tiempo.

El director de Noticias de Trivisión, Jerry Alfaro, aseguró que desde noviembre están preparando el debate presidencial y tuviero conversaciones con la campaña de Ramos.

Incluso, conversaron en las oficinas del canal televisivo, en Guanacaste. “Él se comprometió a participar del debate, lo hizo de forma personal, igualmente don Jorge Villalobos, de su equipo de campaña”, indicó Alfaro.

El periodista agregó que la campaña de Ramos sabía que el debate se va a producir en San José y que, por un “tema de logística”, será pregrabado.

“Nos extraña la reacción del PLN, pero también creemos que es como lo que hicieron hace cuatro años, cuando el candidato de ellos en ese momento, José María Figueres, también canceló”, dijo Alfaro.

El director de Trivisión añadió que harán su debate con 18 participantes y mantienen los cinco debates. “Nosotros no somos los que pedimos el voto a la gente, son ellos, como políticos”, concluyó.