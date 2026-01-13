Debate presidencial del TSE: repase aquí las principales ideas de los 20 candidatos que participaron

Los debates presidenciales del TSE se realizaron en el auditorio Francisco Sáenz Meza y fueron transmitidos por televisión y plataformas digitales.

Este lunes finalizaron los cuatro debates organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero. En ellos, 20 candidatos presidenciales expusieron ante Costa Rica las propuestas con las que pretenden llegar a Zapote.

Las actividades se llevaron a cabo en el auditorio Francisco Sáenz Meza del TSE y fueron transmitidas por Canal 13, así como por Facebook Live y el canal de YouTube del Tribunal.

Aquí puede acceder a las cuatro transmisiones en vivo y repasar las principales propuestas de los aspirantes, quienes participaron en bloques de cinco en debates sobre empleo y costo de vida, educación, salud y seguridad.

Primer debate

En el debate del viernes 9 de enero participaron los candidatos Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC); Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD); Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (PUP); y Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG).

Segundo debate

El sábado 10 de enero fue el turno de los aspirantes Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad (PEL); David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora (PT); Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); y Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR).

Tercer debate

Al tercer debate del domingo 11 de enero asistieron las candidaturas Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda (ACRM); Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Jose Aguilar, del Partido Avanza (PA); y Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN).

Cuarto debate

Finalmente, en el encuentro del lunes 12 de enero participaron los candidatos Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Luis Amador, del Partido Integracion Nacional (PIN); y Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero (CR1).