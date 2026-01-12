Debate presidencial del TSE: vea aquí la transmisión en vivo del tercer encuentro entre candidatos

Cinco candidatos presidenciales participan este domingo en el tercer debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de cara a las elecciones del del próximo 1.° de febrero.

Los aspirantes que participan este domingo son Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda (ACRM); Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Jose Aguilar, del Partido Avanza (PA); y Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN).

La actividad se lleva a cabo en el auditorio Francisco Sáenz Mezadel TSE y es transmitida por Canal 13, así como por Facebook Live y el canal de YouTube del Tribunal.

El pasado viernes y sábado se realizaron los primeros dos debates del TSE, en el que cuatro ejes temáticos dominaron la discusión: empleo y costo de vida, educación, salud y seguridad.

En el primer grupo del viernes participaron los candidatos Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC); Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD); Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (PUP); y Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG).

En el segundo encuentro estuvieron convocados Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad (PEL); David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora (PT); Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); y Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR).