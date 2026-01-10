Debate presidencial del TSE: Siga aquí las principales incidencias y conozca cuáles candidatos participarán

El segundo debate presidencial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se realizará este sábado 10 de enero a las 7 p. m., de cara a las elecciones 2026 que se realizarán el próximo 1.° de febrero, en apenas 22 días.
El segundo debate presidencial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se realizará este sábado 10 de enero a las 7 p. m., de cara a las elecciones 2026 que se realizarán el próximo 1.° de febrero, en apenas 22 días.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.