Debate presidencial del TSE: Siga aquí las principales incidencias y conozca cuáles candidatos participarán

El segundo debate presidencial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se realizará este sábado 10 de enero a las 7 p. m., de cara a las elecciones 2026 que se realizarán el próximo 1.° de febrero, en apenas 22 días.

A la cita de este sábado, en el auditorio Francisco Sáenz Meza del TSE, asistirán los candidatos: Marco Rodríguez Badilla, del Partido Esperanza y Libertad; David Hernández Brenes, del Partido de los Trabajadores (PT); Ana Virginia Calzada Miranda, del Centro Democrático y Social; Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República (PNR).

Este es el segundo debate presidencial organizado por el Tribunal, dado que el primero se celebró ayer, viernes 9 de enero, con la participación de Walter Hernández Juárez, del Partido Justicia Social Costarricense; Luz Mary Alpízar Loaiza, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Boris Molina Acevedo, del Partido Unión Costarricense Democrática; Natalia Díaz Quintana, del Partido Unidos Podemos; y Fernando Zamora Castellanos, del Partido Nueva Generación (PNG).