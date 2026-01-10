EN VIVO

Debate presidencial del TSE: Siga aquí las principales incidencias y conozca cuáles candidatos participarán

Este sábado se realizará el segundo debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con la participación de cinco candidatos presidenciales de cara a las elecciones 2026

Por Roger Bolaños Vargas y Lucía Astorga
EscucharEscuchar

actualizaciones

    El segundo debate presidencial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se realizará este sábado 10 de enero a las 7 p. m., de cara a las elecciones 2026 que se realizarán el próximo 1.° de febrero, en apenas 22 días.








    boton de WhatsApp Group
    Únase al canal de La Nación en WhatsApp
    Debate presidencial del TSEDebate del TSEElecciones 2026TSE
    Roger Bolaños Vargas

    Roger Bolaños Vargas

    Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

    Lucía Astorga

    Lucía Astorga

    Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

    En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

    Lo más leído