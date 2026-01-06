Debates del TSE rumbo a las elecciones 2026: quiénes participan, cuándo serán y dónde verlos en Costa Rica

Los debates del TSE serán entre el 9 y el 12 de enero con 20 aspirantes a la Presidencia y se transmitirán en TV y redes.

En el mes previo a las Elecciones Nacionales de 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) llevará a cabo una serie de encuentros televisados para presentar las propuestas de los aspirantes a la Presidencia. Estos se realizarán los días viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de enero, en el auditorio Francisco Sáenz Meza, de 7 p. m. a 9 p. m.

Aunque el TSE no los califica como debates formales, sí contempla momentos de intercambio entre los participantes. Cada noche participarán cinco candidatos, elegidos según la posición que ocupan en la papeleta electoral.

La dinámica estará dividida en cuatro bloques temáticos que se mantendrán cada noche, aunque con preguntas distintas. Las respuestas deben incluir qué harán y cómo lo concretarán. Además, habrá espacios para interpelaciones reguladas y una sección donde un candidato podrá hacer una pregunta directa a otro.

Distribución por día

Viernes 9 de enero: Participarán Walter Hernández Juárez, del Partido Justicia Social Costarricense; Luz Mary Alpízar Loaiza, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Boris Molina Acevedo, del Partido Unión Costarricense Democrática; Natalia Díaz Quintana, del Partido Unidos Podemos; y Fernando Zamora Castellanos, del Partido Nueva Generación (PNG).

Sábado 10 de enero: Intervendrán Marco Rodríguez Badilla, del Partido Esperanza y Libertad; David Hernández Brenes, del Partido de los Trabajadores (PT); Ana Virginia Calzada Miranda, del Centro Democrático y Social; Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); y Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República.

Domingo 11 de enero: Estarán Ronny Castillo González, del Partido Aquí Costa Rica Manda; Eliézer Feinzaig Mintz, del Partido Liberal Progresista (PLP); Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza; y Claudio Alpízar Otoya, del Partido Esperanza Nacional.

Lunes 12 de enero: Cerrarán los eventos Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional (PLN); Douglas Caamaño Quirós, del Partido Unión Nacional; Luis Amador Jiménez, del Partido Integración Nacional (PIN); Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio (FA); y Juan Carlos Hidalgo Bogantes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Los encuentros serán transmitidos en vivo por Canal 13 y retransmitidos por Canal 15. También estarán disponibles mediante Facebook Live y el canal de YouTube del TSE, lo que permitirá a la ciudadanía acceder fácilmente a estos contenidos.