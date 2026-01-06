Política

Debates del TSE rumbo a las elecciones 2026: quiénes participan, cuándo serán y dónde verlos en Costa Rica

El TSE organizará cuatro eventos con 20 candidatos presidenciales en enero. Serán transmitidos por televisión y plataformas digitales, conozca los detalles

Por Irene Rodríguez
Candidatos a la presidencia de la república durante Debate Presidencial en la UNA
Los debates del TSE serán entre el 9 y el 12 de enero con 20 aspirantes a la Presidencia y se transmitirán en TV y redes. (JOHN DURAN/John Durán)







Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

