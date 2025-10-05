Política

Mujer denuncia a Fabricio Alvarado de abusar de ella cuando tenía 13 años y él 32

Diputado y candidato presidencial de Nueva República fue denunciado por un supuesto abuso sexual y corrupción agravada de una menor de edad, por hechos que habrían ocurrido en el 2006

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Asamblea Nacional de Nueva República
Una mujer de 32 años denunció al diputado y candidato presidencial Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, por un supuesto abuso sexual cuando ella tenía 13 años y Alvarado 32. Foto: (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Denuncia a Fabricio AlvaradoAbuso Sexual Fabricio AlvaradoAbuso sexual a menor de 13 años Fabricio AlvaradoFabricio AlvaradoElecciones 2026
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.