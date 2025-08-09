Política

Fabricio Alvarado es ratificado candidato presidencial de Nueva República por unanimidad

Asamblea Nacional de agrupación también designó a los candidatos a diputados para las elecciones del 2026

Por Christian Montero

El diputado Fabricio Alvarado Muñoz fue ratificado por unanimidad como candidato presidencial del Partido Nueva República durante la Asamblea Nacional que realiza la agrupación política este sábado 9 de agosto.








