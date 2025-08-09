Política

Partido Nueva República inicia elección de candidatos a diputados

Reunidos en el Colegio de Abogados los delegados de la agrupación política han designado la nómina de tres provincias

Por Christian Montero

Los miembros de la Asamblea Nacional del Partido Nueva República están reunidos desde las diez de la mañana en el Colegio de Abogados para definir su fórmula presidencial y candidatos a diputados de cara a la contienda electoral del 2026.








