Partido Nueva República inicia elección de candidatos a diputados

Los miembros de la Asamblea Nacional del Partido Nueva República están reunidos desde las diez de la mañana en el Colegio de Abogados para definir su fórmula presidencial y candidatos a diputados de cara a la contienda electoral del 2026.

Como primer punto y presentes todos los miembros del Tribunal Electoral Interno (TEI), presidido por Yorleny Ramírez, se acordó el orden de la agenda de la Asamblea, luego acordaron la forma de votación para designar a los candidatos que aspiran a puestos de elección popular.

Las primeras candidaturas que ya trascendieron son para diputaciones bajo un esquema de paridad horizontal, que según la agrupación política acordaron en una asamblea previa el 10 de mayo de este año.

A las 12:50 p. m. se empezaron a conocer los nombres de los aspirantes a diputaciones por cada provincia. En San José, el primer lugar lo obtuvo el académico y asesor parlamentario Cesar Zúñiga Ramírez, En Heredia, Sherlyn González Angulo fue elegida en el primer puesto mientras que para Cartago los asambleístas designaron en el primer lugar al ingeniero jubilado Luis Fernando Araya Lobo.

En el caso de Alajuela, para esta tarde se hará la segunda votación ya que en la primera ronda no se alcanzó la mayoría calificada establecida por las normas del partido, en esa provincia el nombre propuesto para el primer lugar es para el periodista Juan Diego López Quirós.

El presidente de Nueva República y actual diputado, Fabricio Alvarado, destacó que los nombres propuestos son personas de carrera profesional e integridad moral.

“Estamos hablando de una nómina cargada de gente profesional, de principios y valores que además ha demostrado con la militancia en Nueva República un compromiso serio no solo con el partido, sino con sus comunidades, sus provincias y con el país, yo muy contento” expresó Alvarado.

La sesión fue suspendida a las dos de la tarde para el receso del almuerzo que se extenderá hasta las 3:30 p. m.