Elecciones 2026: Seguridad en Costa Rica marca el primer debate presidencial del TSE

El primer debate del TSE reunió a cinco aspirantes presidenciales para exponer sus propuestas en seguridad, empleo, educación y salud rumbo a las elecciones 2026.

Por Yucsiany Salazar
Primer debate con candidatos presidenciales en el TSE
Los primeros cinco aspirantes presidenciales que aparecen en la papeleta participaron en el primer debate del TSE. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







