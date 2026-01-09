Debate presidencial del TSE: siga aquí el primer encuentro entre candidatos rumbo a las elecciones 2026

Este viernes 9 de enero a las 7 p. m. inicia el primer debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para presentar a todos los candidatos que se disputarán las elecciones 2026.
