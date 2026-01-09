Debate presidencial del TSE: siga aquí el primer encuentro entre candidatos rumbo a las elecciones 2026

La convocatoria se llevará a cabo en el auditorio Francisco Sáenz Meza del TSE, y participan los candidatos: Walter Hernández Juárez , del Partido Justicia Social Costarricense; Luz Mary Alpízar Loaiza , del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Boris Molina Acevedo , del Partido Unión Costarricense Democrática; Natalia Díaz Quintana , del Partido Unidos Podemos; y Fernando Zamora Castellanos , del Partido Nueva Generación (PNG).

Este viernes 9 de enero a las 7 p. m. inicia el primer debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para presentar a todos los candidatos que se disputarán las elecciones 2026.

