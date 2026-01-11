Debate presidencial del TSE: vea aquí la transmisión en vivo

Este sábado se desarrolla el segundo debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en el que participan cinco candidaturas presidenciales que buscan llegar a Zapote en las elecciones del próximo 1.° de febrero.

Para este sábado están convocados Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad (PEL); David Hernández, del Partido de las Personas Trabajadoras (PT); Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); y Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR).

El segundo debate presidencial del TSE se realiza en el auditorio Francisco Sáenz Meza y es transmitido por Canal 13 y las plataformas digitales del Tribunal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La actividad se lleva a cabo en el auditorio Francisco Sáenz Meza del TSE y es transmitida por Canal 13, así como por Facebook Live y el canal de YouTube del Tribunal.

El pasado viernes se realizó el primer debate del TSE, en el que cuatro ejes temáticos dominaron la discusión: empleo y costo de vida, educación, salud y seguridad.

En esa ocasión participaron los candidatos Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC); Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD); Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (PUP); y Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG).