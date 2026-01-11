Política

Debate presidencial del TSE: vea aquí la transmisión en vivo

Cinco candidatos presidenciales participan este sábado en el segundo encuentro organizado por el TSE

Por Cristian Mora

Este sábado se desarrolla el segundo debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en el que participan cinco candidaturas presidenciales que buscan llegar a Zapote en las elecciones del próximo 1.° de febrero.








Cristian Mora

