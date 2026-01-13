Álvaro Ramos anuncia a quién encargaría labores de seguridad

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), anunció a una de las personas a quien encargaría labores en materia de seguridad. Se trata del capitán Martín Arias Araya, exviceministro de Seguridad y exdirector del Servicio Nacional de Guardacostas.

Según Ramos, encargaría labores en esta materia a su aspirante a la vicepresidencia, Karen Segura Fernández, así como a “don Martín, una de las personas que más decomisos ha realizado en el país”.

Martín Arias, exdirector de Guardacostas. (Jose Cordero)

Así lo afirmó este lunes 12 de enero, durante el cuarto y último debate de candidatos presidenciales organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El exfuncionario es parte del equipo de seguridad de la campaña del PLN.

En noviembre del 2024, Martín Arias denunció que, al principio del gobierno de Rodrigo Chaves, cuando estaba en Guardacostas, recibió órdenes verbales del viceministro Manuel Jiménez Steller para cerrar un puesto clave en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe sur, en Sixaola.

Este puesto, según había dicho Arias, resultaba fundamental para controlar el ingreso de drogas a Costa Rica en una zona estratégica.

En cuanto a la candidata a vicepresidenta, Karen Segura, ella se desempeñaba como funcionaria del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), como jefa de Planificación y Desarrollo Estratégico.