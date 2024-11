Exdirector de Guardacostas denuncia orden verbal del viceministro para cerrar puesto clave contra narco en Caribe sur

Este jueves, el exdirector del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), Martín Arias Araya, denunció durante un careo con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el viceministro, Manuel Jiménez Steller, que recibió órdenes verbales del viceministro para cerrar, en mayo del año pasado, un puesto clave en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe sur, específicamente en Sixaola. Este puesto, según Arias, resultaba fundamental para controlar el ingreso de drogas a Costa Rica en una zona estratégica.

Arias expuso en la Comisión de Narcotráfico, en la Asamblea Legislativa, los mapas de calor correspondientes al periodo 2021-2023, que reflejan cómo el Caribe sur ha sido un “punto caliente” para el ingreso de drogas al país. En 2021, solo en esa zona, se registraron 93 alertas de tráfico de sustancias ilícitas. Arias enfatizó que esta tendencia no es nueva y que los patrones de ingreso de drogas en el Caribe sur han sido consistentes durante los últimos 15 años.

“La concentración (de ingresos de droga) fue en el Caribe sur, y Sixaola fue el punto de llegada de las alertas”, explicó.

El exdirector de Guardacostas mostró un mapa de calor que muestra que en la parte oeste del país, el Caribe Sur es un punto caliente para el ingreso de las drogas. Foto: Asamblea Legislativa.

Además, Arias destacó que los oficiales asignados a esa estación llevaban a cabo operaciones antidrogas en áreas de alta actividad, como Puerto Viejo, Cahuita, Punta Bola, Punta Uva, Sixaola y Gandoca-Manzanillo. Sin embargo, afirmó que, por orden de Jiménez Steller, estos efectivos fueron apartados de esos sitios críticos y enviados a la estación de Portete, en Limón, debilitando así la vigilancia en la zona.

En su réplica, Mario Zamora afirmó que el cierre de la estación en Sixaola fue solicitado mediante un oficio firmado por el mismo Arias en mayo de 2023. Tras la sesión, Arias confirmó que sí firmó el cierre de la estación, pero aclaró que lo hizo cumpliendo una instrucción verbal de Jiménez Steller.

“A los 15 días después de haber llegado él (Jiménez) me dijo ‘ciérreme la estación de Guardacostas de Sixaola’ (...) entonces le digo ‘recuerde que aquí el asunto es por escrito, necesito su orden por escrito’, me dijo ‘sí, sí, sí está bien’ (pero no llegó). Entonces hice un documento y por eso está mi firma, pero el documento fue dirigido a Control de Recursos Humanos, donde se le advirtió a Control y Evaluación, que por orden verbal el puesto se cerró y ese es el documento que tienen ellos”, explicó.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el viceministro, Manuel Jiménez Steller, durante la sesión en la Asamblea Legislativa. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Someterse al polígrafo públicamente

En la sesión, también se abordó el cierre de la estación en Bahía Drake, donde operaban 30 oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del SNG. Arias explicó que, debido a las condiciones marítimas de la temporada (en junio del 2023), había retirado temporalmente al grupo a Golfito, Puntarenas, con el propósito de que regresaran posteriormente a Bahía Drake. Sin embargo, una vez jubilado Arias, el viceministro Jiménez, como director interino, dividió al equipo, dejando a 15 oficiales en Golfito y enviando el resto a Quepos.

La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, pidió a Jiménez que explicara esta decisión, lo cual generó un momento tenso, ya que Jiménez acusó a Arias de mentir, a lo que este respondió desafiando al viceministro a someterse “públicamente a una prueba de polígrafo”, para aclarar los hechos.

Posteriormente, el ministro Mario Zamora fue consultado por La Nación sobre si estaría dispuesto a someterse al polígrafo. Zamora respondió que tanto él como el viceministro Jiménez ya se han sometido a pruebas de polígrafo debido a su cargo en el Ministerio de Seguridad Pública, pero no dejó claro si lo harían o no.

Martín Arias, exdirector del Servicio Nacional de Guardacostas, expone ante los legisladores mapas de calor que muestran el ingreso de drogas en el Caribe sur, cuestionando el cierre de puestos estratégicos bajo la gestión del viceministro de Seguridad. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El careo subió de tono cuando el diputado oficialista Jorge Rojas, acusó a Arias de estar “remando hacia el otro lado”, al criticar los cambios en el SNG con un “tecnicismo” que podría tener una intención política. Por eso también cuestionó si Arias tenía algún vínculo con el expresidente y excandidato presidencial José María Figueres.

Arias, por su parte, respondió que es apolítico, pero debido a su carrera, ha conocido a políticos de distintos partidos, pero que “no se ha contaminado” con intereses partidarios. A los medios dijo que incluso ha compartido almuerzos con el presidente Rodrigo Chaves, “sin contaminarse”.