Jose Aguilar cuestiona a Laura Fernández por ‘esconderse’ de los debates y pide ser incluido en los encuentros televisivos

José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, pidió a Repretel y Televisora de Costa Rica ser incluido en los debates y criticó a Laura Fernández, del Pueblo Soberano, por no asistir a esos espacios.

Jose Aguilar Berrocal, aspirante a la presidencia del Partido Avanza, cuestionó a Laura Fernández, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), por no ser una candidatura “valiente” que dé la cara, sino que, según afirmó, “se esconde” al no asistir a debates.

Así lo expresó en declaraciones a La Nación, luego de que Aguilar solicitara a las televisoras Repretel y Televisora de Costa Rica incluirlo en los debates que ambas empresas realizarán a finales de enero y a los cuales no ha sido invitado, pero Fernández sí.

Este martes, el candidato se presentó en persona en las instalaciones de ambas televisoras para entregar cartas dirigidas a sus directores, con el objetivo de que se le abra espacio en esos encuentros, según indicó un comunicado de prensa del comando de campaña de Avanza.

En el documento, Aguilar alega que ha demostrado “con respeto y coherencia” tener “altura, preparación y soluciones reales para debatir”.

El candidato sostuvo a este medio que existe un contraste entre una candidata que, según dijo, no quiere que la vean a los ojos, que cuestionen sus posiciones y defender sus planteamientos, y un aspirante que sí está dispuesto a defender sus posiciones y “dar la cara”.

“El contraste es claro: valentía, confianza y convicción frente a cobardía y falta de preparación”, afirmó Aguilar.

Agregó, además, que con su solicitud lo que busca es que las televisoras le den una oportunidad para presentar su proyecto político. “Lo que pido respetuosamente es tener la oportunidad de que los costarricenses nos puedan conocer y nos evalúen”, añadió.

¿Quiénes irán a los debates?

Repretel celebrará su debate presidencial el 27 de enero a las 7:30 p. m., con la participación de ocho de los 20 candidatos a la presidencia de la República.

Los convocados son: Álvaro Ramos, Liberación Nacional (PLN); Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP); Natalia Díaz, de Unidos Podemos (UP); y Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR).

Por su parte, Teletica efectuará su debate el 29 de enero, a las 8 p. m. Están invitados Laura Fernández, Álvaro Ramos, Ariel Robles y Claudia Dobles.

Ignacio Santos, director de noticias, indicó que la escogencia se efectuó con base en los resultados de las últimas encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR)

“Todos sobradamente por encima del margen de error”, indicó Santos el pasado 8 de enero. No obstante, Laura Fernández declinó a participar del espacio, alegando problemas de agenda, por lo que Santos indicó que esperarán la última encuesta del CIEP, “para tomar decisiones sobre los participantes al debate: exactamente lo que hemos hecho de forma pública y transparente durante las últimas tres elecciones nacionales”.

El CIEP tiene previsto divulgar dos encuestas en la recta final del proceso electoral: la primera el 21 de enero y la segunda el 28 de enero, esta última justo antes de que venza el plazo legal para la difusión de estudios de opinión.