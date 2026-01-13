Política

Jose Aguilar cuestiona a Laura Fernández por ‘esconderse’ de los debates y pide ser incluido en los encuentros televisivos

Aspirante afirmó que hay un contraste entre una candidatura que evita ‘dar la cara’ y otra dispuesta a debatir para defender sus propuestas

Por Cristian Mora
Jose Aguilar y Laura Fernández
José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, pidió a Repretel y Televisora de Costa Rica ser incluido en los debates y criticó a Laura Fernández, del Pueblo Soberano, por no asistir a esos espacios. (La Nación/La Nación)







