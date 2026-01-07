Política

Estos son los debates presidenciales rumbo a las elecciones 2026: fechas clave y dónde seguirlos en Costa Rica

Calendario de debates presidenciales en Costa Rica se extiende durante enero con encuentros organizados por el TSE, universidades y medios de comunicación, de cara a las elecciones nacionales

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Candidatos a la presidencia de la república durante Debate Presidencial en la UNA
Tribunal Supremo de Elecciones y medios de comunicación programaron al menos siete encuentros entre candidaturas presidenciales durante enero. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCDebateElecciones 2026
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.