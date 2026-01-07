Estos son los debates presidenciales rumbo a las elecciones 2026: fechas clave y dónde seguirlos en Costa Rica

Tribunal Supremo de Elecciones y medios de comunicación programaron al menos siete encuentros entre candidaturas presidenciales durante enero.

A pocas semanas de que el país acuda a las urnas, el proceso electoral entra en una etapa decisiva. Los debates presidenciales se convierten en uno de los principales espacios para que el electorado conozca las propuestas, contrastes y perfiles de quienes aspiran a la Presidencia de la República.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y distintos medios de comunicación definieron un calendario que se extenderá a lo largo de enero, con al menos siete encuentros programados y la participación de varias organizaciones académicas.

El primer espacio se desarrollará entre el 9 y el 12 de enero de 7 p. m. a 9 p. m., bajo la organización del TSE. Este ejercicio no tendrá formato de debate tradicional, marcará el inicio formal de estos encuentros públicos.

Los encuentros serán transmitidos en vivo por Canal 13 y retransmitidos por Canal 15. También estarán disponibles mediante Facebook Live y el canal de YouTube del TSE.

Durante la tercera semana del mes se concentrará la mayor cantidad de actividades. El domingo 18 de enero, el Grupo OPA, por medio de Canal 38.

Un día después, el lunes 19 de enero, la Universidad de Costa Rica asumirá la organización de otro espacio de intercambio entre candidaturas, será de 6 p. m. a 9 p. m. La transmisión se realizará por Canal 15 y las emisoras universitarias.

El martes 20 de enero, Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) realizarán un nuevo encuentro a las 7 p.m. y se podrá ver por su canal de televisión y escuchar en la emisora.

La agenda continuará el lunes 26 de enero a las 6 p.m., cuando el Grupo Columbia convoque a las personas candidatas, seguido por el debate organizado por Repretel y Monumental, el martes 27 de enero a las 7:30 p.m. por medio de sus canales oficiales.

El cierre del calendario previsto llegará el jueves 29 de enero, con el debate organizado por Teletica, uno de los espacios de mayor audiencia durante los procesos electorales recientes.