Jose Aguilar Berrocal pide a Teletica y Repretel que lo incluyan en debates

Jose Aguilar Berrocal, del partido Avanza, pidió a los directores de Repretel y Televisora de Costa Rica, su incorporación a los debates entre candidatos presidenciales, que ambas empresas organizan para finales de enero. Foto: John Durán

El candidato presidencial Jose Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, solicitó este martes a las televisoras Repretel y Teletica incluirlo en los debates que ambas empresas efectuarán a finales de enero, a los cuales no ha sido invitado.

Aguilar se presentó en persona en las instalaciones de ambas televisoras para entregar cartas dirigidas a sus directores, con el objetivo de que se le abra espacio en esos encuentros, según indicó un comunicado de prensa del comando de campaña de Avanza.

En el documento, Aguilar alega que ha demostrado “con respeto y coherencia” tener “altura, preparación y soluciones reales para debatir”.

Además, agradeció a las personas que le han enviado mensajes y expresó su expectativa de que las cartas permitan su participación en los debates para “defender las ideas de Avanza”.

“El país tiene preguntas que no se contestan con encuestas”, afirmó el candidato.

También, publicó dos videos en los que se le observa en las instalaciones de los canales.

En uno de ellos, al dejar la carta en Teletica, indicó: “Venimos respetuosamente y humildemente a pedir que, por favor, nos consideren para poder participar en el debate, compartir ideas, presentar nuestro perfil y que se mida la determinación que tenemos para que este país se pegue y vuelva a ser ese Costa Rica”.

¿Quiénes irán a los debates?

Repretel celebrará su debate presidencial el 27 de enero a las 7:30 p. m., con la participación de ocho de los 20 candidatos a la presidencia de la República.

Los convocados son: Álvaro Ramos, Liberación Nacional (PLN); Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP); Natalia Díaz, de Unidos Podemos (UP); y Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR).

Por su parte, Teletica efectuará su debate el 29 de enero, a las 8 p. m. Están invitados Laura Fernández, Álvaro Ramos, Ariel Robles y Claudia Dobles.

Ignacio Santos, director de noticias, indicó que la escogencia se efectuó con base en los resultados de las últimas encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR)

“Todos sobradamente por encima del margen de error”, indicó Santos el pasado 8 de enero. No obstante, Laura Fernández declinó a participar del espacio, alegando problemas de agenda, por lo que Santos indicó que esperarán la última encuesta del CIEP, “para tomar decisiones sobre los participantes al debate: exactamente lo que hemos hecho de forma pública y transparente durante las últimas tres elecciones nacionales”.

El CIEP tiene previsto divulgar dos encuestas en la recta final del proceso electoral: la primera el 21 de enero y la segunda el 28 de enero, esta última justo antes de que venza el plazo legal para la difusión de estudios de opinión.