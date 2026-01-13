Política

Jose Aguilar Berrocal pide a Teletica y Repretel que lo incluyan en debates

Candidato alega que hay temas del país que no se resuelven ni se miden solo con encuestas

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora y Lucía Astorga
11/01/2026/ Candidatos en Tribunal Supremo de Elecciones para la presentación oficial de candidaturas / Foto John Durán
Jose Aguilar Berrocal, del partido Avanza, pidió a los directores de Repretel y Televisora de Costa Rica, su incorporación a los debates entre candidatos presidenciales, que ambas empresas organizan para finales de enero. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Jose Aguilar BerrocalDebates presidenciales
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.