Jose Aguilar Berrocal: Maduro llevó a la ruina a uno de los países más ricos

Jose Aguilar Berrocal, candidato presidencial del Partido Avanza, expresó este sábado 3 de enero su deseo de que Venezuela tenga un nuevo tiempo de paz, libertad y esperanza, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En un video, Aguilar calificó lo ocurrido en Venezuela como un hecho esperanzador. “(...) ha caído un líder que estaba coordinando operaciones de narcotráfico, de tráfico y trata de personas, que estaba amañando elecciones democráticas, que estaba torturando sistemáticamente a opositores políticos solo por pensar diferente”, afirmó.

El aspirante presidencial agregó que Maduro llevó “a la ruina a uno de los países más ricos de toda la humanidad, a base de corrupción, de negligencia, y de absoluta estupidez, de maldad con su pueblo que sistemáticamente vivió en la miseria y tuvo que huir”.

Asimismo, Aguilar destacó la lucha de la oposición venezolana y del pueblo de ese país. “Deseamos celebrar el ejemplo del valiente pueblo venezolano, del bravo pueblo venezolano, que luchó por la libertad, que luchó por la esperanza, con líderes valiosos como María Corina (Machado), a quien admiramos y enviamos nuestro saludo, nuestra gratitud. Deseamos que puedan ahora nuevamente, por la vía de la democracia, de elecciones libres y transparentes, definir el rumbo de su nación”, señaló.

Finalmente, el candidato envió un mensaje a los costarricenses: “Sepamos tener ejemplo de coraje, fuerza y lucha en esa valiente oposición venezolana para cuidar nuestro país de la influencia del narcotráfico, la corrupción en nuestras instituciones, de la amenaza, de la narcoactividad y de la violencia que todo eso trae”.