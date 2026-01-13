Debate del TSE: Juan Carlos Hidalgo, Ariel Robles y Douglas Caamaño lanzan propuestas para pagar la gigantesca deuda del Estado con la CCSS

Ariel Robles, del FA, y Juan Carlos Hidalgo, del PUSC, coincidieron en pagar la deuda del Estado con la CCSS, pero el socialcristiano dijo que no se puede quebrar al fisco para hacerlo.

Tres de los cinco candidatos presidenciales que participaron en el último debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hablaron de solucionar de una vez por todas la deuda billonaria del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), y Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero (ACR1), hablaron explícitamente de resolver la deuda que el Estado costarricense ha ido acumulando con la seguridad social.

Aunque el candidato presidencial de la Unidad fue el primero en poner el tema sobre la mesa, en realidad no dijo cuál sería el mecanismo que utilizaría o de dónde tomaría los recursos para honrar esa deuda, que a setiembre pasado se contabilizaba en los ¢4,4 billones.

De ese monto, un 83% corresponde a obligaciones del gobierno con el seguro de salud y maternidad, mientras que el 17% restante se debe a contribuciones al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

“Hay que sentarse con la Caja, a tener una negociación y llegar a un acuerdo de pago”, dijo Hidalgo.

El candidato añadió, más tarde, que claramente cualquier acuerdo para pagar esa deuda tendría que pagarse durante más de un periodo presidencial.

Cuando Douglas Caamaño le preguntó a Hidalgo sobre cómo pagar el socialcristiano dijo que primero hay que evitar que la deuda siga aumentando, pero además propuso hacer una auditoría para definir bien el monto y establecer un arreglo de pago, porque “tampoco se puede quebrar al fisco”.

Dicha deuda es casi el doble del presupuesto anual más grande del gobierno, el del Ministerio de Educación Pública (MEP), que para 2026 es de ¢2,7 billones.

El partido de Ariel Robles, el Frente Amplio, es uno de los que más ha insistido en que se honre esa deuda y, de hecho, el exdiputado y excandidato presidencial José María Villalta, actual aspirante para volver a la curul, ganó causas judiciales contra el Estado por la deuda con la institución.

Robles aseguró que coincide con Hidalgo en la necesidad de pagar la deuda, porque “las personas merecen tener los mejores doctores, cuando uno tiene alguien que ama y que necesita atención”.

El frenteamplista aseguró que ya existe un proyecto de ley del FA para establecer un mecanismo de pago y que se constituya en una política de Estado, y que no quede a discreción de una administración “como la de Rodrigo Chaves, a la que no le interesa la gente que usa la CCSS, porque ellos se atienden en el extranjero”.

Ariel Robles le preguntó a Douglas Caamaño, de ACR1, cómo pagaría él esa deuda, si fuera presidente, y este le dijo que sería tan fácil como explotar gas natural, actividad que -asegura él- generaría $1.900 millones anuales, de los cuales el 20% se quedarían en los cantones con esa actividad y el resto se usaría para pagar la deuda con la seguridad social.