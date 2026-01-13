Política

Debate del TSE: Juan Carlos Hidalgo, Ariel Robles y Douglas Caamaño lanzan propuestas para pagar la gigantesca deuda del Estado con la CCSS

Candidatos de tres partidos políticos hablaron directamente de resolver de una vez por todas la deuda billonaria; uno de ellos propuso explotar gas natural para financiar esa deuda

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Cuarto debate con candidatos presidenciales en el TSE
Ariel Robles, del FA, y Juan Carlos Hidalgo, del PUSC, coincidieron en pagar la deuda del Estado con la CCSS, pero el socialcristiano dijo que no se puede quebrar al fisco para hacerlo. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Debate TSECandidatos presidencialesTSE
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.