Debate presidencial del TSE: calienta ambiente afuera del Tribunal, siga aquí los detalles

Este lunes 12 de enero, se efectúa el cuarto y último debate presidencial organizado por el TSE; participan cinco candidatos.

En las afueras del Tribunal, comienzan a calentar el ambiente seguidores de las agrupaciones políticas que se enfrentarán en el debate organizado por el TSE.

En el lugar, sobresalen grupos con signos externos del Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN), mientras que también un pequeño grupo aguarda con banderas por más simpatizantes del PUSC.

Entre los presentes están los diputados Antonio Ortega y Jonathan Acuña, del FA, así como Óscar Izquierdo y Vanessa Castro, del PLN y el PUSC, quienes aprovecharon el cierre tempranero de la sesión legislativa para acompañar a sus candidatos.

Se tiene previsto que los aspirantes comiencen a llegar cerca de las 6:30 p. m. para su presentación.

El último debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) será este lunes 12 de enero a las 7 p. m. en su auditorio. Participan cinco candidatos a la presidencia.

Luis Amador Jiménez, del Partido Integración Nacional (PIN); Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio; Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional (PLN); Juan Carlos Hidalgo Bogantes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Douglas Caamaño Quirós, del Partido Alianza Costa Rica Primero fueron convocados para este encuentro.

El debate se realiza en el auditorio Francisco Sáenz Meza del TSE. La asignación de participación respondió al orden de la papeleta que se usará en las elecciones del 1.° de febrero.

Previamente, asistieron el domingo Ronny Castillo González, de Aquí Costa Rica Manda (ACRM); Eliécer Feinzaig Mintz, del Partido Liberal Progresista (PLP); Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza; y Claudio Alpízar Otoya, del Partido Esperanza Nacional.

En tanto, al debate del sábado asistieron Marco Rodríguez Badilla, del Partido Esperanza y Libertad; David Hernández Brenes, del Partido de los Trabajadores (PT); Ana Virginia Calzada Miranda, del Centro Democrático y Social; Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República (PNR).

En el primer debate que se realizó el viernes 9 de enero, participaron Walter Hernández Juárez, del Partido Justicia Social Costarricense; Luz Mary Alpízar Loaiza, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Boris Molina Acevedo, del Partido Unión Costarricense Democrática; Natalia Díaz Quintana, del Partido Unidos Podemos; y Fernando Zamora Castellanos, del Partido Nueva Generación (PNG).