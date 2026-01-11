Elecciones 2026: tres chispazos encendieron el segundo debate presidencial del TSE

Tres roces entre los aspirantes a llegar a Zapote encendieron el segundo debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la noche del sábado 10 de enero. En la actividad participaron cinco de los 20 aspirantes a la Presidencia de la República de cara a las elecciones 2026.

A la cita en el auditorio Francisco Sáenz Meza del TSE asistieron Marco Rodríguez Badilla, del Partido Esperanza y Libertad; David Hernández Brenes, del Partido de la Clase Trabajadora (PT); Ana Virginia Calzada Miranda, del Centro Democrático y Social; Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República (PNR). Precisamente entre estos dos últimos se dio el primer enfrentamiento.

De izquierda a derecha, Marco Rodríguez, David Hernández, Ana Virginia Calzada, Claudia Dobles y Fabricio Alvarado. (Jose Cordero)

Durante la primera ronda de preguntas, Alvarado cuestionó a la ex primera dama por la desaparición de 94.000 mipymes durante el gobierno de su esposo, el expresidente Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), tras la pandemia mundial por la covid-19.

“Costa Rica no olvida el trato que la dio el gobierno que ustedes dirigieron a los pequeños y medianos empresarios en tiempo de pandemia: los cierres y los impuestos del plan fiscal hizo que las Mipymes bajaran de 365 mil a 271. ¿Qué tiene que decir ante eso?“, le cuestionó el diputado.

Al respecto, Dobles respondió: “Trabajamos fuerte para que el país no se fuera a una crisis. Para una persona que se llama provida (como Alvarado) le puedo garantizar que pusimos la salud y la vida de las personas primero. Sí, la pandemia fue un momento duro, hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos a la mano, y Costa Rica salió bien librada en las métricas”.

Fabricio Alvarado y Claudia Dobles protagonizan choque en debate del TSE

Este primer roce fue apenas un preámbulo de lo que seguiría, ya que Fabricio Alvarado pasaría a ser el blanco de los cuestionamientos, pero ahora de parte del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), David Hernández.

Durante el bloque de preguntas relativas a la inseguridad ciudadana, el joven aspirante presidencial, que labora como docente de Estudios Sociales y Cívica, cuestionó al diputado conservador por la denuncia que tiene en su contra por presunto abuso sexual contra una menor de 13 años de edad.

“Tenemos a un presidente que fue sancionado por acoso sexual, y usted, don Fabricio, ha recibido una denuncia por abuso sexual a una persona menor de edad. Para nosotros, moralmente, usted no debería estar acá, debería estar enfrentando la justicia. ¿Cómo se pueden sentir las mujeres seguras en esa situación?“, cuestionó Hernández.

Fabricio Alvarado fue duramente cuestionado por David Hernández. (Jose Cordero/José Cordero)

Ante la incómoda pregunta, el pastor evangélico aseguró que se trata de una “campaña sucia de la izquierda”.

“Aquí estamos dando la cara, la Fiscalía y el Poder Judicial están siguiendo el proceso que tienen que seguir. Fabricio Alvarado nunca se ha escondido y nunca se va a esconder, al contrario, estamos planteando una propuesta que protegerá a las mujeres de este país”, argumentó Alvarado.

El candidato Hernández lució en su muñeca izquierda un pañuelo de color verde, representativo del movimiento pro aborto legal, seguro y gratuito, una de las principales consignas del Partido de los Trabajadores para que se atienda como un asunto de salud pública.

Fabricio Alvarado (PNR) responde a cuestionamiento de David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora, por denuncia de supuesto abuso sexual

David Hernández lució el pañuelo verde representativo del movimiento pro aborto. (Jose Cordero)

En el tercer encontronazo, la aspirante cuestionada fue, nuevamente, la ex primera dama Claudia Dobles, pero en esta ocasión por parte de la ex magistrada Ana Virginia Calzada.

En el bloque de preguntas entre candidatos, Calzada cuestionó a Dobles por la ley que limitó la realización de huelgas, aprobada durante el gobierno de Carlos Alvarado.

“Se respaldó esa ley argumentando que era necesario para los servicios esenciales, sin embargo, hoy vemos un debilitamiento del diálogo social, una mayor conflictividad de los trabajadores que perdieron una herramienta de defensa. ¿Cree usted que la limitación del derecho a huelga ayudó a mejorar la vida de las personas?“, inquirió la exmagistrada.

Al respecto, Dobles descargó la responsabilidad en la Asamblea Legislativa de ese periodo.

“Las leyes las genera el Congreso y son la respuesta de un contexto. Todas las leyes deberían ser sujetas de revisión para garantizar que el espíritu de la ley se haya mantenido y corregirla. Creemos firmemente en el derecho a la huelga y la protesta. Si la ley de huelgas es una limitación, estamos dispuestos a revisarla para garantizar ese derecho. También hemos dicho que es importante que se regule la huelga para garantizar servicios esenciales”, respondió la candidata de la CAC.

Claudia Dobles aseguró que está dispuesta a revisar la ley que reguló las huelgas y manifestaciones. (Jose Cordero/José Cordero)

Calzada le recordó a Dobles, que si bien la ley de huelgas fue aprobada por el Congreso, el presidente Alvarado pudo haberla vetado si lo hubiese deseado.

“Me alegra que usted tenga una perspectiva diferente sobre la ley antihuelgas”, agregó la exmagistrada.

Ana Virginia Calzada pone en aprietos a Claudia Dobles por la ley que limitó las huelgas aprobada en la administración de Carlos Alvarado

Cierre marcado por enojo social y discurso conservador

Al finalizar el segundo debate presidencial, los candidatos tuvieron un breve espacio para dar su mensaje de cierre.

Claudia Dobles, que se encuentra entre los aspirantes cuyo apoyo supera el margen de error según las encuestas, aseguró que las elecciones del próximo 1.° de febrero son “las más importantes desde la Segunda República”, pero su movimiento político busca generar unión.

“Las propuestas no nos sirven si tenemos un país dividido, fragmentado y si nos seguimos peleando entre nosotros y nosotras. Necesitamos un liderazgo que sepa que la primera responsabilidad es la de unir al país, tender puentes y no quemarlos. Somos un movimiento político de unión”, declaró la arquitecta.

Marco Rodríguez, de Esperanza y Libertad, coincidió con Dobles al considerar que “estas elecciones son la coyuntura más importante ante el fraccionamiento, la discusión, el pleito y la disrupción”.

“Hemos sido una propuesta fresca, de altura, con un política que no viene a discutir, que viene a construir puentes, respetuosa de la legalidad y de la institucionalidad. Fui pobre y sé cómo se vive la pobreza, vengo de una familia de valores”, declaró Rodríguez en su cierre.

Marco Rodríguez, candidato presidencial del Partido Esperanza y Libertad. (Jose Cordero/José Cordero)

Por su parte, Fabricio Alvarado se promocionó como la única propuesta electoral que puede plantar cara a la candidata chavista, Laura Fernández, en una eventual segunda ronda. Además, aseguró que el suyo es el único partido “verdaderamente conservador, defensor de la vida y la familia”.

“Soy el único candidato que le puede ganar a Laura Fernández en una segunda ronda. Costa Rica no quiere más corrupción, pero tampoco quiere un gobierno en que los políticos sean más especialistas en bailar y gritar, que en debatir.

“Laura Fernández se presenta como conservadora, pero en su papeleta lleva a Marta Esquivel, que votó a favor del matrimonio LGTB; a Nayuribe Guadamúz, que firmó la declaratoria de interés público de la marcha gay, y a José Miguel Villalobos que ha hablado en contra de los principios cristianos en la política”, reclamó Alvarado.

Ana Virginia Calzada fue magistrada presidenta de la Sala Constitucional. (Jose Cordero)

En su mensaje final, Calzada lamentó la desigualdad y la pobreza en la que viven algunas familias costarricenses.

“Vivimos en un país en el que muchas personas no saben si van a tener un plato de comida en la mesa, por eso les damos la esperanza de un país diferente. Me niego a que aceptemos que en nuestro país se sigan asesinando mujeres y se descuide la inversión social”, declaró.

Finalmente, David Hernández criticó lo que califica como la opresión de los grupos poderosos a la clase trabajadora.

“Hay gente que se beneficia de no pagarle la hora extra, las vacaciones, el seguro, y esa gente es la que gobierna en este país. Por eso en los gobiernos anteriores no se ha protegido a las personas trabajadoras y cada vez tenemos menos derechos laborales. La única forma de cambiarlo es con una transformación económica”, concluyó Hernández.