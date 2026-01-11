Política

Elecciones 2026: tres chispazos encendieron el segundo debate presidencial del TSE

Claudia Dobles, Fabricio Alvarado y David Hernández fueron los protagonistas de algunos de los momentos álgidos durante el segundo debate presidencial organizado por el TSE; este domingo, cinco candidatos más se enfrentarán

Por Roger Bolaños Vargas y Lucía Astorga

Tres roces entre los aspirantes a llegar a Zapote encendieron el segundo debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la noche del sábado 10 de enero. En la actividad participaron cinco de los 20 aspirantes a la Presidencia de la República de cara a las elecciones 2026.








Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

