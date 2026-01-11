Política

Fabricio Alvarado y Claudia Dobles chocan por manejo de la pandemia en debate del TSE

El manejo de la covid-19 durante la administración Alvarado volvió al centro de la discusión electoral, con señalamientos por el impacto económico y una defensa basada en la protección de la vida

Por Lucía Astorga
10/01/2026, San José, TSE, segundo debate presidencial del TSE.
Claudia Dobles y Fabricio Alvarado protagonizaron uno de los momentos más tensos del debate, al revivir las viejas diferencias entre la visión conservadora de Nueva República (PNR) y el legado del Partido Acción Ciudadana (PAC). (Jose Cordero/José Cordero)







