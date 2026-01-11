Fabricio Alvarado y Claudia Dobles chocan por manejo de la pandemia en debate del TSE

Claudia Dobles y Fabricio Alvarado protagonizaron uno de los momentos más tensos del debate, al revivir las viejas diferencias entre la visión conservadora de Nueva República (PNR) y el legado del Partido Acción Ciudadana (PAC).

El diputado Fabricio Alvarado, candidato presidencial del partido Nueva República (PNR), y la exprimera dama Claudia Dobles, aspirante de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), protagonizaron un fuerte intercambio este martes durante el segundo debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El candidato conservador cuestionó las decisiones adoptadas por el gobierno del expresidente Carlos Alvarado (2018-2022), esposo de Dobles, durante la pandemia por la covid-19, y el impacto que estas tuvieron sobre el sector empresarial, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes).

Fabricio Alvarado y Claudia Dobles protagonizan choque en debate del TSE

“Costa Rica no olvida el trato que le dio el gobierno que ustedes dirigieron a los micro, pequeños y medianos empresarios en tiempo de pandemia”, afirmó Alvarado, quien atribuyó la caída del número de pymes a los cierres sanitarios y a las medidas fiscales aplicadas en ese periodo. Según dijo, estas empresas pasaron de 365.000 a 271.000.

Dobles rechazó las críticas y defendió la gestión del Poder Ejecutivo de entonces, al asegurar que las decisiones se tomaron para priorizar la protección de la vida. “Trabajamos fuerte para que el país no se fuera a una crisis y, ciertamente, para una persona que se llama provida, le puedo garantizar que pusimos la salud y la vida primero: los adultos mayores, las mujeres y las poblaciones con mayor vulnerabilidad”, respondió.

La candidata de la CAC reconoció que la pandemia representó un momento especialmente complejo para el país, pero sostuvo que las autoridades actuaron con base en la información disponible en ese momento. “La pandemia fue un momento duro, hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos a la mano, y Costa Rica salió bien librada en las métricas”, añadió.

Ambos candidatos fueron ubicados uno junto al otro en el escenario del debate, lo que facilitó un intercambio directo.

Alvarado ha sido un crítico constante del Partido Acción Ciudadana (PAC), agrupación que llevó a Carlos Alvarado a la silla presidencial, tras vencerlo en la segunda ronda electoral de 2018. Esa confrontación se ha mantenido incluso después de que el PAC quedara sin representación en la Asamblea Legislativa, por primera vez desde que logró conformar una bancada en el periodo 2002-2006.