Política

David Hernández confronta a Fabricio Alvarado por denuncia de presunto abuso sexual a menor de edad

El intercambio se produjo durante el segundo debate presidencial organizado por el TSE

Por Lucía Astorga
David Hernández, candidato del PT, cuestionó la participación de Fabricio Alvarado, aspirante de Nueva República, en la contienda electoral, en vista de la denuncia por presunto abuso sexual contra persona menor de edad que pesa en su contra. (Jose Codero/Jose Cordeo)







