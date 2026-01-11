David Hernández confronta a Fabricio Alvarado por denuncia de presunto abuso sexual a menor de edad

David Hernández, candidato del PT, cuestionó la participación de Fabricio Alvarado, aspirante de Nueva República, en la contienda electoral, en vista de la denuncia por presunto abuso sexual contra persona menor de edad que pesa en su contra.

David Hernández, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), confrontó al diputado y aspirante presidencial del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, durante el segundo debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al cuestionarlo por una denuncia de presunto abuso sexual contra una persona menor de edad presentada en su contra.

Hernández afirmó que uno de los grupos que enfrenta mayores niveles de inseguridad en el país son las mujeres y señaló que Costa Rica atraviesa una “epidemia de violencia machista”, reflejada —según dijo— en el aumento de feminicidios y denuncias por abuso. En ese contexto, mencionó que el país ha tenido autoridades sancionadas por acoso sexual y aludió directamente a la denuncia presentada contra Alvarado.

Fabricio Alvarado (PNR) responde a cuestionamiento de David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora, por denuncia de supuesto abuso sexual

“Sin ir más lejos, tenemos a un presidente que fue sancionado por acoso sexual, y usted, don Fabricio, ha recibido una denuncia por abuso sexual a una persona menor de edad”, declaró Hernández.

“¿Cómo se pueden sentir las mujeres en una situación como la que le describo?”, cuestionó el candidato del PT, al sostener que, desde su perspectiva, el aspirante de Nueva República no debería estar participando en la contienda electoral.

Alvarado rechazó los señalamientos y calificó las afirmaciones como parte de una “campaña sucia”. “No me extraña en lo absoluto que la izquierda se preste para este tipo de señalamientos, en lugar de hacer propuestas. Aquí estamos dando la cara”, respondió. Añadió que el proceso está en manos de la Fiscalía y del Poder Judicial, y aseguró que nunca se ha escondido ni lo hará. Además, afirmó que su propuesta política busca proteger a las mujeres del país.

Una mujer de 32 años denunció a Alvarado por un presunto delito de abuso sexual que, según su versión, habría ocurrido en 2006, cuando ella tenía 13 años y él 32. La denuncia fue interpuesta el 18 de febrero de 2025 ante el Ministerio Público y su declaración fue ampliada el 7 de agosto del mismo año.

Posteriormente, el 3 de noviembre, 25 diputados aprobaron en el plenario de la Asamblea Legislativa una moción para que Alvarado enfrente la denuncia en su contra, conforme al procedimiento correspondiente.