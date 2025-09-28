El Partido de la Clase Trabajadora es el último en definir candidatos antes de que venza el plazo

El Partido de la Clase Trabajadora (PT) eligió este domingo a los candidatos de su fórmula presidencial y a su nómina de aspirantes a diputados.

Este 28 de setiembre era el último día para que las asambleas superiores de los partidos políticos ratificaran la designación de sus candidatos a cargos de elección popular, según el calendario electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

David Hernández (centro) liderará la fórmula presidencial del PT; le acompañarán Jeimy Castro Valverde y Obeth Morales Barquero.

La Asamblea Nacional del PT seleccionó la tarde del domingo a David Hernández como su candidato presidencial. La fórmula la completan Jeimy Castro Valverde y Obeth Morales Barquero.

Hernández, docente de estudios sociales y militante del partido desde su fundación hace casi 20 años, explicó que su campaña estará centrada en representar a los trabajadores y trabajadoras del país.

“Somos el partido que representa a todos los trabajadores y las trabajadoras que enfrentan problemas en sus centros de trabajo, con horarios extenuantes y sin que las ganancias que generan beneficien a la mayoría”, afirmó.

Señaló que su objetivo es que la riqueza generada por el trabajo se utilice para garantizar derechos laborales y fortalecer los servicios públicos, en lugar de concentrarse en un pequeño grupo empresarial.

Hernández destacó que, a diferencia de otros partidos, el PT se mantiene autofinanciado y con independencia de intereses empresariales, lo que ha limitado su alcance electoral.

Consultado sobre por qué el partido no ha logrado una representación legislativa, pese a años de participación electoral, Hernández señaló que les ha faltado “poder llegar más a las personas con nuestras propuestas”.

Si bien muchos partidos han señalado como prioridad lograr una robusta representación legislativa, el candidato presidencial indicó que para ellos lo central en esta campaña “no son los votos, es que la gente entienda que esa pereza, esa tristeza que viven todos los días cuando van a su centro de trabajo, no es normal, no es natural y no tiene por qué ser tolerada”.

Sobre sus acompañantes en la fórmula presidencial, Hernández explicó que fueron seleccionados por las asambleas del partido y no de manera unipersonal.

Jeimy Castro es docente y representa a las trabajadoras mujeres, mientras que Obeth Morales Barquero, abogado y dirigente sindical, representa a los trabajadores del sector industrial y agrícola.

Hernández afirmó que ambos refuerzan la identidad del PT como partido de trabajadores comprometido con los cambios que requiere el país.