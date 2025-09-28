Política

El Partido de la Clase Trabajadora es el último en definir candidatos antes de que venza el plazo

Este 28 de setiembre fue el último día para que las Asambleas Nacionales de los partidos políticos ratificaran a quienes les representarán en las elecciones de 2026

Por Lucía Astorga
El Partido de la Clase Trabajadora (PT) eligió este domingo a los candidatos de su fórmula presidencial y a su nómina de aspirantes a diputados.
