Política

Estos son los 28 partidos con luz verde para participar en las elecciones de 2026

A partir del 1.° de octubre podrán solicitar al TSE la inscripción de sus candidatos

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya dio luz verde a 20 partidos nacionales y ocho provinciales para inscribir a sus candidatos a la presidencia de la República y a la Asamblea Legislativa de cara a las elecciones nacionales de 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Partidos PolíticosTSE
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.