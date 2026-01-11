Política

Ana Virginia Calzada y David Hernández cuestionan a Claudia Dobles por ley ‘antihuelgas’ aprobada en el gobierno de Carlos Alvarado

Decisiones adoptadas durante el último gobierno del PAC marcaron uno de los cruces del segundo debate del TSE

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Segundo debate TSE
Ana Virginia Calzada, David Hernández y Claudia Dobles durante el segundo debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones. (La Naci/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Candidatos presidencialesley antihuelgasDebate del TSE
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.