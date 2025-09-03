Economía

Gobierno abrió un gigantesco hueco en finanzas de la CCSS

Incremento de impago estatal a la seguridad social creció más del doble, según Caja. Contraloría pide un acuerdo urgente.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez

La deuda histórica del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se incrementó en más del doble en los últimos seis años, según los estados financieros de la institución y la Contraloría General de la República (CGR).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSMinisterio de HaciendaDeuda con CCSS
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.