Madre de Juan Carlos Hidalgo está hospitalizada tras caída: ‘Recibe la mejor atención posible’ en hospital de San Carlos

El candidato presidencial socialcristiano, Juan Carlos Hidalgo, reveló que su madre sufrió una caída y está siendo atendida en un hospital de la CCSS.

El candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, explicó que su madre de 67 años está siendo atendida en el hospital de San Carlos tras sufrir una caída la noche de este domingo.

“Anoche, en altas horas de la noche, recibí una llamada de una de mis tías y una prima de que mi mamá se cayó y se fracturó la cadera. Está internada en el hospital San Carlos en este momento. Me dijeron que mañana van a operarla y probablemente requiera un reemplazo. No estoy todavía claro de qué magnitud es el reemplazo de cadera, creo que es parcial”, detalló Hidalgo.

El candidato socialcristiano aseguró que está preocupado por ella, pero está seguro de que está recibiendo “la mejor atención posible” en el centro médico sancarleño.

Hidalgo explicó que su madre se ha caído en otras oportunidades y que es propensa a ese tipo de situaciones. “Sin duda alguna fue una caída muy severa”, dijo.

Durante el debate de esta noche en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Hidalgo propuso reducir las listas de espera mejorando la capacidad de los Ebáis y promoviendo su coadministración con cooperativas y universidades. Además, pidió que el Estado debe negociar un acuerdo de pago con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“En este gobierno, cada día, mueren ocho costarricenses en listas de espera. Eso me parece abominable. Si estamos escandalizados por la cantidad de gente que está muriendo por el crimen organizado, solo sepamos que por las listas de espera están muriendo tres o cuatro veces más personas”, dijo Hidalgo durante el debate.