Política

Juan Carlos Hidalgo propone vender el BCR para financiar fondo de seguridad

Esa fue la promesa que Hidalgo hizo este lunes durante el debate del TSE

Por Sebastián Sánchez
Cuarto debate con candidatos presidenciales en el TSE
El candidato socialcristiano, Juan Carlos Hidalgo, propuso la venta del BCR. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Elecciones 2026Juan Carlos HidalgoDebateTSE
Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

