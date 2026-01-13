Juan Carlos Hidalgo propone vender el BCR para financiar fondo de seguridad

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), anunció este lunes en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que planea vender el Banco de Costa Rica (BCR) para financiar un fondo de seguridad nacional.

“Estamos planteando hacer un fideicomiso a partir de la venta de un activo del Estado y estamos planteando que sea el BCR. ¿Por qué? Porque es un activo que está perdiendo valor año tras año y, en este momento, estamos ante una crisis existencial en nuestro país. Se nos está quemando la casa y necesitamos recurrir a una joya de la abuela", aseveró el candidato socialcristiano.

Agregó: “Entonces, sí, estamos planteando que los rendimientos de este fideicomiso, a partir de la venta del BCR, podamos financiar a nuestros cuerpos policiales”.

Hidalgo respondió luego de que Douglas Caamaño, candidato presidencial de Costa Rica Primero, lo cuestionara sobre cómo financiaría el fondo de seguridad que el candidato socialcristiano planea crear.

Hidalgo propuso aumentar a 20.000 efectivos la Fuerza Pública, así como instalar un destacamento de la policía europea, Europol, en puerto Moín, para garantizar que las exportaciones de Costa Rica no estén contaminadas con droga a Europa.