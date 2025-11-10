Juan Carlos Hidalgo propone venta del BCR y legalización del cannabis recreativo para crear un Fondo Nacional de Seguridad

Juan Carlos Hidalgo en el lanzamiento de su plan de gobierno, de cara a las elecciones de 2026.

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), señaló que, en un eventual gobierno suyo, impulsará la creación del Fondo Nacional de Seguridad, con el objetivo de dotar de equipamiento, tecnología e infraestructura a los cuerpos policiales del país.

Según Hidalgo, los recursos para la conformación del fondo provendrán de la venta de activos estatales como el Banco de Costa Rica (BCR), y del impuesto generado por la legalización del cannabis recreativo en el país.

El candidato detalló la propuesta la mañana de este lunes, durante la presentación de su plan de gobierno para las elecciones de 2026.

Además, indicó que recurriría al “traslado de la subejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad Pública y de otras instituciones del sector público”.

Noticia en desarrollo...