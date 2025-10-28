Juan Carlos Hidalgo a empresarios: ‘No deben ser cómplices de las amenazas a la democracia’ como en Venezuela y Nicaragua

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), instó al sector empresarial a involucrarse de manera activa en la protección de la democracia en Costa Rica y alertó sobre los peligros de convertirse en “cómplices, por acción u omisión” frente a las amenazas al sistema republicano del país.

“Yo esperaría un sector privado que se ponga la camiseta de la democracia en Costa Rica y no haga pactos mercantilistas a corto plazo a cambio de favores económicos (...). Los empresarios no deben ser cómplices de las amenazas a la democracia”, dijo Hidalgo.

El candidato socialcristiano enfatizó que la estabilidad del país depende del compromiso de todos los sectores con el Estado de Derecho. Además, instó al empresariado a no caer en los errores que se han visto en otros países, como pasó en Nicaragua o en Venezuela, donde la complacencia de los empresarios ante el poder político terminó erosionando las libertades políticas y económicas.

“He visto algunos síntomas preocupantes, como silencios que dicen mucho o acomodos oportunistas por motivos económicos, que me recuerdan a la actitud que en su momento asumieron los empresariados de Venezuela y Nicaragua y que me tocó ver cuando hacía análisis sobre el deterioro de las democracias de esos países. No quiero eso para Costa Rica", dijo Hidalgo a La Nación, al ser consultado sobre los motivos de las declaraciones.

Según un comunicado, el candidato socialcristiano dio el mensaje a los empresarios durante el Conversatorio por el Empleo, la Inversión y la Democracia, realizado el lunes 27 de octubre, en el Hotel Crowne Plaza y organizado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).