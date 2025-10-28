Política

Juan Carlos Hidalgo a empresarios: ‘No deben ser cómplices de las amenazas a la democracia’ como en Venezuela y Nicaragua

El socialcristiano afirma que la complacencia empresarial frente al poder político puede erosionar las libertades políticas y económicas

Por Sebastián Sánchez
Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, expulsó a cinco diputados de su campaña luego de que votaran en contra de levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves en el marco del caso conocido como BCIE-Cariñitos.
Juan Carlos Hidalgo advierte a los empresarios: ‘No deben ser cómplices de las amenazas a democracia’ (Albert Marin/PUSC elige a Yolanda Fernández Ochoa y Steven Alberto Barrantes Núñez como candidatos a las vicepresidencias.)







