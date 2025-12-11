Partido Popular Europeo propone instalar un destacamento de la Europol en Moín, Costa Rica, para frenar el trasiego de cocaína

El Partido Popular Europeo calificó de "preocupante" la situación relacionada con las drogas en Costa Rica.

La Asamblea Política del Partido Popular Europeo (PPE) emitió un pronunciamiento en el que sostiene que Costa Rica se ha convertido en un “centro logístico de tránsito para la distribución de cocaína” hacia el viejo continente. Por ello, propone un proyecto piloto para instalar un destacamento de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) en Puerto Moín, a fin de frenar el trasiego. La idea es que, si el modelo da buenos resultados, extenderlo a otros países latinoamericanos.

En Moín, operan dos puertos: APM Terminals (a la izquierda) y el puerto de Moín de Japdeva (a la derecha). Foto: (Reproducción/Google Maps)

El PPE, agrupación que reúne a los partidos conservadores de Europa, el mayor grupo de la Eurocámara, sostiene que Costa Rica es lugar adecuado para esta propuesta, “debido a la preocupante situación relacionada con las drogas en el país”.

La idea es apoyar proyectos conjuntos in situ entre Europol y países latinoamericanos, destinados a controlar y supervisar las exportaciones dirigidas a los Estados miembros de la Unión Europea, con el fin de contener el flujo de drogas hacia Europa“.

En el comunicado, el partido europeo destacó que, en junio del 2025, una operación coordinada por Europol (Oficina Europea de Policía) desmanteló una organización criminal transnacional responsable del tráfico de toneladas de cocaína hacia el continente europeo.

Puerto Moín, en Limón, fue propuesto para un proyecto piloto de la Europol. (Alexander Otarola )

El partido planteó, además, establecer una red de puertos socios en América Latina, que incluiría terminales de Costa Rica, Panamá, Ecuador y Brasil, “como nodos de alerta temprana y cooperación”.

Según la agrupación política, Europa sigue siendo el mayor mercado consumidor de cocaína del mundo, “con 419 toneladas incautadas en 2023 por los Estados miembros de la UE —un récord histórico— y que esos flujos se originan principalmente en América Latina o transitan por ella".

En un debate efectuado en la Universidad Nacional (UNA) efectuado el 5 de noviembre, el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, había propuesto que la Europol tuviera presencia en Moín, Limón.

Costa Rica ocupa el puesto 16 entre 193 países en tráfico de cocaína, según el Índice Global de Crimen Organizado divulgado el 10 de noviembre en Ginebra, Suiza.