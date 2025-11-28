Decomisan más de cuatro toneladas de cocaína en lancha a 300 kilómetros de Golfito

Autoridades de Costa Rica y Estados Unidos decomisaron más de cuatro toneladas de cocaína, informó este jueves el Ministerio de Seguridad Pública.

Durante la acción policial fue interceptada una embarcación en la que viajaban dos personas de nacionalidad colombiana, fueron identificados como de apellidos Moreno y Hernández.

La intervención se efectuó a unas 170 millas náuticas de puerto Golfito, unos 314 kilómetros. En el operativo, participaron guardacostas de ambos países, la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

Seguridad Pública indicó que la incautación forma parte de las operaciones derivadas del tratado de patrullaje marítimo entre Costa Rica y el Comando Sur de Estados Unidos.

El pasado 19 de noviembre un contenedor cargado con 812 paquetes de cocaína, que viajaba con destino a Países Bajos, fue descubierto en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

El cargamento fue detectado por uno de los escáneres en el puerto, que permitió visualizar la estructura completa y localizar inconsistencias dentro de una carga lícita de yuca. Seguridad Pública coordinó con la Policía de Control de Drogas, quienes contabilizaron los paquetes.

Costa Rica ocupa el puesto 16 entre 193 países en tráfico de cocaína, según el Índice Global de Crimen Organizado divulgado el 10 de noviembre en Ginebra, Suiza.