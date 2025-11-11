El País

Narcos burlaron controles portuarios de Costa Rica para enviar 583 kilos de cocaína a Países Bajos

Aduana de Países Bajos descubrió la droga y requirió de dos días para desmontar el escondite

Por Sebastián Sánchez
Marihuana, heroína, cocaína y los productos alucinógenos son las principales drogas que circulan en la Unión Europea
El puerto de Róterdam es uno de los principales lugares de entrada de droga a la Unión Europea. Foto: John Thys/AFP/Archivos (John Thys/AFP/Archivos)







