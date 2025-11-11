Narcos burlaron controles portuarios de Costa Rica para enviar 583 kilos de cocaína a Países Bajos

El puerto de Róterdam es uno de los principales lugares de entrada de droga a la Unión Europea. Foto: John Thys/AFP/Archivos

El Ministerio Público de Países Bajos anunció que, el 29 de octubre, la Aduana de ese país descubrió 583 kilos de cocaína y tres kilos de metanfetamina en un contenedor que contenía una enorme máquina de acero. El cargamento procedía de Costa Rica.

“La droga estaba tan bien escondida que se necesitaron días para desmontar la máquina y extraer los narcóticos. El contenedor procedía de Costa Rica y tenía como destino una empresa en Holanda Septentrional”, dijo la institución en un comunicado publicado el pasado jueves 6 de noviembre.

Según las autoridades de ese país, las drogas fueron destruidas posteriormente.

El Ministerio Público de Países Bajos reportó la incautación de droga proveniente de Costa Rica. (Ministerio Público de Países Bajos/Captura)

En un reciente informe, Costa Rica ocupa el puesto 16 de 193 países a nivel mundial en tráfico de cocaína, según el Índice Global de Crimen Organizado divulgado este lunes en Ginebra, Suiza.

A nivel regional, el informe coloca de primero en la región a Colombia, seguido por Perú, Venezuela, Brasil y México. Este documento, desarrollado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, analiza los diversos niveles de crimen organizado en las 193 naciones encuestadas, así como su capacidad de resiliencia a la actividad delictiva.

Otros países

Según informó la Fiscalía de ese país europeo, el 1.º de noviembre se encontraron 33 kilogramos de cocaína en las escotillas de inspección de un contenedor refrigerado. Este contenedor, cargado de plátanos y procedente de Perú, fue descargado en las instalaciones del destinatario. Tras ser transportado a un depósito vacío en Róterdam, allí se descubrió la droga.

“Un barco que llegó al puerto de Róterdam el 4 de noviembre transportaba aún más contenedores refrigerados, y la aduana encontró cocaína en las escotillas de inspección. Un total de 164 kilos estaban repartidos en cuatro contenedores procedentes de Perú y Ecuador”, indicaron.

Según el Ministerio Público neerlandés, tres de estos contenedores tenían como destino Amberes. El cuarto contenedor iba destinado a una empresa de Holanda Meridional. Al parecer, los destinatarios no tenían ninguna relación con el narcotráfico.