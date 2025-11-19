Descubren 812 paquetes de cocaína dentro de contenedor en Moín

Un contenedor cargado con 812 paquetes de cocaína, que viajaba con destino a Países Bajos, fue descubierto en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

El cargamento fue detectado por uno de los escáneres en el puerto, que permitió visualizar la estructura completa y localizar inconsistencias dentro de una carga lícita de yuca. Seguridad Pública coordinó con la Policía de Control de Drogas, quienes contabilizaron los paquetes.

Decomiso reciente

El Ministerio Público de Países Bajos anunció que, el 29 de octubre, la Aduana de ese país descubrió 583 kilos de cocaína y tres kilos de metanfetamina en un contenedor que contenía una enorme máquina de acero. El cargamento procedía de Costa Rica.

“La droga estaba tan bien escondida que se necesitaron días para desmontar la máquina y extraer los narcóticos. El contenedor procedía de Costa Rica y tenía como destino una empresa en Holanda Septentrional”, dijo la institución en un comunicado publicado el 6 de noviembre.

Según las autoridades de ese país, las drogas fueron destruidas posteriormente.

En un reciente informe, Costa Rica ocupa el puesto 16 de 193 países a nivel mundial en tráfico de cocaína, según el Índice Global de Crimen Organizado divulgado este lunes en Ginebra, Suiza. A nivel regional, el documento coloca de primero en la región a Colombia, seguido por Perú, Venezuela, Brasil y México.