Esto resolvió el Poder Judicial sobre la jueza que dejó en libertad a imputado detenido con 100 kilos de cocaína

(Foto: Cortesía para L/Un vehículo con un compartimento que se abría mediante sistema hidráulico ocultaba 35 kilos de cocaína. Fue detenido este viernes en La Sabana.)

La droga decomisada estaba oculta en un compartimiento de un vehículo y en un taller de muebles en Alajuelita.

El Ministerio Público abrió una causa contra una jueza de apellidos Solano Acuña, tras dejar en libertad a un hombre detenido con 40 kilos de cocaína ocultos en un compartimento secreto de un vehículo, y vinculado con un decomiso simultáneo de otros 60 kilos, en marzo de este año.

Ante consultas de este medio, la Fiscalía confirmó que la causa se encuentra en investigación preliminar y se tramita en el expediente 25-003952-0031-DI.

En apariencia, Solano Acuña habría modificado la medida de prisión preventiva que inicialmente se le impuso al imputado, de apellidos Ruiz Palacios, y la sustituyó por arresto domiciliario sin monitoreo electrónico, luego de que la defensa del hombre demostró que el sospechoso consiguió un empleo.

Ruiz fue detenido junto a otro hombre de apellidos Herrera Valverde, el 7 de marzo, durante un operativo entre autoridades costarricenses y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Los arrestos ocurrieron luego de tres acciones policiales simultáneas en vía pública, en las cercanías del Estadio Nacional, en La Sabana, en Alajuelita y en Ipís de Goicoechea.

En La Sabana, tras un seguimiento policial, las autoridades interceptaron un vehículo Honda Pilot que tenía un compartimento secreto en la cajuela, el cual se abría mediante un sistema hidráulico. En su interior se encontraron 40 kilos de cocaína rotulados con una etiqueta azul de una reconocida marca de zapatos.

Simultáneamente, en Alajuelita, durante un allanamiento a un taller de fabricación de muebles, identificado como Costa Acero, se decomisaron otros 60 kilos de cocaína con la misma rotulación.

Ese mismo día también se allanó la vivienda del propietario del taller, situada en Ipís de Goicoechea.

La droga decomisada tenía un valor estimado de $46.000, lo que entonces se traducía a aproximadamente ¢23 millones.