Esto resolvió el Poder Judicial sobre la jueza que dejó en libertad a imputado detenido con 100 kilos de cocaína

El hombre fue aprehendido durante un operativo en el que participó la Administración para el Control de Drogas (DEA)

Por Natalia Vargas
Un vehículo con un compartimento que se abría mediante sistema hidráulico ocultaba 35 kilos de cocaína. Fue detenido este viernes en La Sabana.
La droga decomisada estaba oculta en un compartimiento de un vehículo y en un taller de muebles en Alajuelita. (Foto: Cortesía para L/Un vehículo con un compartimento que se abría mediante sistema hidráulico ocultaba 35 kilos de cocaína. Fue detenido este viernes en La Sabana.)







