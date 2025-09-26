Cae expolicía penitenciario buscado por introducir drogas a centro penal

Un expolicía penitenciario fue detenido en Campo 1 de Ticabán, Pococí ya que debe descontar una pena de 7 años de cárcel por el delito de introducción de droga a centro penal.

Un expolicía penitenciario, condenado a siete años de prisión por introducir drogas a un centro penal, fue capturado durante un amplio operativo en los cantones de Pococí y Guácimo de Limón.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto con efectivos del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) Región 12 de la Fuerza Pública, concretaron un total de siete detenciones, una de ellas fue la del exoficial, ubicado en Campo 1 de Ticabán, en Pococí y quien estaba en fuga desde hacía un mes.

Según las autoridades, entre los delitos atribuidos a los siete capturados figuran abuso sexual contra persona menor de edad, tentativa de abuso sexual, incumplimiento de medidas de protección, delitos contra la propiedad, tentativa de femicidio e introducción de drogas a centro penal.

Las labores operativas fueron ejecutadas en zonas urbanas y turísticas y contaron con el apoyo de personal especializado del OIJ de San José, lo que permitió reforzar la presencia policial y agilizar la ejecución de las órdenes de captura.

Uno los sujetos, requerido por tentativa de abuso sexual, fue ubicado en Tortuguero, que es, precisamente, un sitio de alta visitación turística.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo para fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar que las personas requeridas por la justicia enfrenten los procesos legales correspondientes.

