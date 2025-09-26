Sucesos

Cae expolicía penitenciario buscado por introducir drogas a centro penal

OIJ y Fuerza Pública detuvieron a 7 prófugos en dos cantones de Limón

Por Christian Montero
Un expolicía penitenciario fue detenido en Campo 1 de Ticabán, Pococí ya que debe descontar una pena de 7 años de cárcel por el delito de introducción de droga a centro penal.
Un expolicía penitenciario fue detenido en Campo 1 de Ticabán, Pococí ya que debe descontar una pena de 7 años de cárcel por el delito de introducción de droga a centro penal.







