Primer debate de candidatos en la UNA: solo una candidata ratificaría el Acuerdo de Escazú

Los candidatos Fernando Zamora, José Aguilar Berrocal, Juan Carlos Hidalgo, Claudia Dobles y Boris Molina en el debate de la UNA.

La Universidad Nacional (UNA) desarrolla este miércoles el primero de tres debates entre candidatos presidenciales, de cara a las elecciones de febrero del 2026.

En esta primera jornada, participan José Aguilar Berrocal, de Avanza; Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Boris Molina, de Unión Costarricense Democrática (PUCD); y Fernando Zamora, de Nueva Generación (PNG).

Acuerdo de Escazú

Claudia Dobles se manifestó a favor del Acuerdo de Escazú. Foto: (JOHN DURAN/John Durán)

En la primera ronda, se preguntó a los candidatos si ratificarían el Acuerdo de Escazú, tratado internacional negociado en Costa Rica sobre el acceso a la información, la justicia y la participación pública en materia ambiental para América Latina y el Caribe.

En febrero del 2023, los opositores al acuerdo en la Asamblea Legislativa sepultaron el plan al alegar que el tratado incluye un mecanismo de participación ciudadana, dentro del proceso de revisión de proyectos y actividades productivas, que podría frenar “cualquier” actividad productiva.

Al respecto, solo Claudia Dobles dijo que promovería la ratificación del Acuerdo de Escazú.

José Aguilar, Juan Carlos Hidalgo y Fernando Zamora se pronunciaron, mientras que Boris Molina consideró que el tratado “no hace falta, pero si fuese necesario, no habría ningún problema en que se apruebe”.

Juan Carlos Hidalgo, candidato del PUSC. Foto: (JOHN DURAN/John Durán)

Hidalgo y Aguilar se oponen porque consideran que el país cuenta con la legislación suficiente y que el Acuerdo más bien podría entorpecer el desarrollo del país.

José Aguilar Berrocal es el candidato presidencial de Avanza. (JOHN DURAN/John Durán)

Zamora, por su parte, argumentó que el tratado afectaría la soberanía del país y Molina considera que el país ya tiene demasiadas leyes.

Zonas francas

Fernando Zamora, de Nueva Generación. (JOHN DURAN/John Durán)

Los cinco candidatos se pronunciaron en contra de imponer impuestos a las zonas francas, principalmente por la situación de incertidumbre que atraviesa el sector por la política arancelaria de Estados Unidos. En su lugar, hablan de subir el nivel del régimen ordinario.