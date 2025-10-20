UNA hará tres debates de candidatos presidenciales: conozca la fecha y el lugar

La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) anunció que hará tres debates presidenciales de cara a las elecciones del 2026.

Las fechas serán las siguientes:

Primer debate: Miércoles 5 de noviembre.

Segundo debate: Martes 18 de noviembre.

Tercer debate: Martes 25 de noviembre.

Los encuentros, bajo el nombre “Elecciones 2026: UNA Costa Rica decide”, se llevarán a cabo en el auditorio Cora Ferro Calabrese del Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, de 2 p.m. a 4 p.m.

“El objetivo es fortalecer la institucionalidad democrática generando un espacio de análisis y reflexión que facilite a la comunidad universitaria y nacional tomar una decisión informada a partir de las propuestas de las personas candidatas a la Presidencia de la República”, explicó esa casa de estudios en un comunicado.

¿Quiénes podrán asistir a los debates?

Según la UNA, habrá entradas disponibles para miembros y militantes de los partidos políticos, estudiantes, autoridades y personas funcionarias de la UNA, así como la población en general. Las personas podrán hacer la reserva de su entrada en la página de la Vicerrectoría de Extensión en un enlace que se habilitará próximamente.

El plazo para presentar candidaturas venció el pasado viernes 17 de octubre. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que se inscribieron 20 agrupaciones políticas con aspirantes presidenciales.

