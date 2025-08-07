El País

UNA abre matrícula para cursos libres: conozca la oferta y cómo inscribirse

La Universidad Nacional (UNA) abrió su oferta de cursos libres en diversas áreas profesionales y de desarrollo personal

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
UNA
La UNA abrió matrícula para cursos en distintas disciplinas. Hay opciones virtuales, presenciales y más información disponible en su sitio web. (Cortesía /UNA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGUniversidad NacionalUNACursos libres
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.