UNA abre matrícula para cursos libres: conozca la oferta y cómo inscribirse

La UNA abrió matrícula para cursos en distintas disciplinas. Hay opciones virtuales, presenciales y más información disponible en su sitio web.

La Universidad Nacional (UNA) habilitó una nueva oferta de cursos libres para el segundo semestre de 2025, dirigida a personas interesadas en actualizar o adquirir conocimientos en áreas como tecnología, agroecología, salud, gestión organizacional, educación, informática y bienestar integral.

Las opciones incluyen modalidades presenciales, virtuales y mixtas, con requisitos específicos según la temática y el público meta.

Las matrículas ya se encuentran habilitadas para la mayoría de los programas.

Tecnologías de información y redes

CISCO CCNA I - Introducción a las Redes: Matrícula desde el 7 de julio hasta el 18 de agosto de 2025. Clases del 18 de agosto al 13 de octubre.

Matrícula desde el 7 de julio hasta el 18 de agosto de 2025. Clases del 18 de agosto al 13 de octubre. CISCO CCNA II - Principios básicos de Switching, Routing y Wireless: Matrícula del 7 de julio al 19 de agosto de 2025. Clases del 19 de agosto al 9 de octubre.

Matrícula del 7 de julio al 19 de agosto de 2025. Clases del 19 de agosto al 9 de octubre. CISCO CCNA III - Redes empresariales, seguridad y automatización: Matrícula del 7 al 18 de agosto de 2025. Inicia el 18 de agosto y culmina el 13 de octubre.

Matrícula del 7 al 18 de agosto de 2025. Inicia el 18 de agosto y culmina el 13 de octubre. CISCO IT Essentials: Matrícula del 7 al 19 de agosto. Clases del 19 de agosto al 9 de octubre.

Matrícula del 7 al 19 de agosto. Clases del 19 de agosto al 9 de octubre. Excel Básico e Intermedio: Matrícula del 28 de julio al 18 de agosto de 2025. Clases del 18 de agosto al 1.° de octubre.

Matrícula del 28 de julio al 18 de agosto de 2025. Clases del 18 de agosto al 1.° de octubre. Programación Python Básico: Matrícula del 21 de julio al 19 de agosto de 2025. Clases del 19 de agosto al 30 de setiembre.

Matrícula del 21 de julio al 19 de agosto de 2025. Clases del 19 de agosto al 30 de setiembre. Python para Análisis y Ciencia de Datos: Matrícula del 30 de julio al 18 de agosto. Clases del 18 de agosto al 1.° de octubre.

Gestión, innovación y aprendizaje organizacional

Scrum - Fundamentos de trabajo ágil: Matrícula abierta hasta el 31 de diciembre de 2025; clases en curso durante todo el año.

Matrícula abierta hasta el 31 de diciembre de 2025; clases en curso durante todo el año. Contratación Pública: Matrícula abierta durante todo 2024 y 2025; clases en curso hasta diciembre de 2025.

Matrícula abierta durante todo 2024 y 2025; clases en curso hasta diciembre de 2025. Gerencia 4.0 en Ingeniería Gastronómica: Matrícula del 28 de julio al 15 de agosto. Clases del 4 de agosto al 1.° de octubre.

Matrícula del 28 de julio al 15 de agosto. Clases del 4 de agosto al 1.° de octubre. Gestión del teletrabajo: Matrícula del 5 de junio al 4 de setiembre de 2025. Clases del 4 de setiembre al 2 de octubre.

Matrícula del 5 de junio al 4 de setiembre de 2025. Clases del 4 de setiembre al 2 de octubre. Habilidades para el servicio: Matrícula abierta desde abril hasta diciembre de 2025. Clases por iniciar el 1.° de setiembre.

Sostenibilidad y agroecología

¿Cómo empiezo a sembrar sin químicos?: Matrícula del 24 de julio al 22 de agosto; clases del 23 al 30 de agosto.

Matrícula del 24 de julio al 22 de agosto; clases del 23 al 30 de agosto. Diseño y Construcción con Bambú - modelos a escala y techo “Domocaña”: Matrícula del 4 al 26 de agosto; clases del 27 al 30 de agosto.

Matrícula del 4 al 26 de agosto; clases del 27 al 30 de agosto. Formación virtual para personas apicultoras agremiadas: Matrícula desde el 10 de junio de 2025 sin fecha de cierre; curso activo con duración extendida.

Salud, pedagogía y bienestar emocional

Brigada de rescate emocional - primeros auxilios psicológicos: Matrícula válida hasta el 1.° de setiembre de 2025; curso activo hasta octubre del mismo año.

Matrícula válida hasta el 1.° de setiembre de 2025; curso activo hasta octubre del mismo año. Buenas prácticas en investigación clínica e intervencional: Matrícula desde mayo hasta setiembre; clases hasta diciembre de 2025.

Matrícula desde mayo hasta setiembre; clases hasta diciembre de 2025. Buenas prácticas en investigación epidemiológica y observacional: Misma vigencia que el anterior curso.

Misma vigencia que el anterior curso. Curso de actualización en Buenas Prácticas en Investigación: Matrícula hasta noviembre de 2025; clases activas durante ese año.

Matrícula hasta noviembre de 2025; clases activas durante ese año. Entrenamiento en habilidades para la gestión de la ansiedad: Matrícula del 21 de julio al 21 de agosto; clases del 7 de agosto al 11 de setiembre.

Matrícula del 21 de julio al 21 de agosto; clases del 7 de agosto al 11 de setiembre. Estrategias para el desarrollo del lenguaje en niños de 3 a 9 años: Matrícula del 15 de julio al 7 de setiembre; clases del 1.° de setiembre al 16 de noviembre.

La UNA dispone de una oferta aún más amplia en distintas áreas como educación, artes, cultura, gestión ambiental, salud, desarrollo sostenible, innovación y servicios.

Puede encontrar la programación completa y detalles de inscripción en https://matriculaep.una.ac.cr/oferta

