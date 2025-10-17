TSE publica lista oficial de los 20 partidos con candidatos presidenciales para 2026

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció, la tarde de este viernes, que serán 20 los partidos políticos con candidatos presidenciales para las elecciones nacionales del 2026.

El plazo para presentar postulantes cerró hoy viernes a las 3 p. m., según explicó Marta Castillo, jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos del TSE. Estas son las agrupaciones:

Alianza Costa Rica Primero: Douglas Caamaño

Douglas Caamaño Aquí Costa Rica Manda: Ronny Castillo

Ronny Castillo Avanza: José Aguilar Berrocal

José Aguilar Berrocal Centro Democrático y Social: Ana Virginia Calzada

Ana Virginia Calzada Coalición Agenda Ciudadana: Claudia Dobles

Claudia Dobles De la Clase Trabajadora: David Hernández

David Hernández Esperanza Nacional: Claudio Alpizar

Claudio Alpizar Esperanza y Libertad: Marco Rodríguez

Marco Rodríguez Frente Amplio: Ariel Robles

Ariel Robles Integración Nacional: Luis Amador

Luis Amador Justicia Social Costarricense: Walter Hernández

Walter Hernández Liberación Nacional: Álvaro Ramos

Álvaro Ramos Liberal Progresista. Eliécer Feinzaig

Eliécer Feinzaig Nueva Generación: Fernando Zamora

Fernando Zamora Nueva República: Fabricio Alvarado

Fabricio Alvarado Progreso Social Democratico: Luz Mary Alpízar

Luz Mary Alpízar Pueblo Soberano: Laura Fernández

Laura Fernández Unidad Social Cristiana: Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo Unidos Podemos: Natalia Díaz

Natalia Díaz Union Costarricense Democratica: Boris Molina

Estos son los 20 candidatos a presidente de Costa Rica (Redacción Perfil/Nacion)

¿Qué sigue?

“Ahora, lo que sigue dentro del proceso es el análisis del cumplimiento de los requisitos legales. Si las agrupaciones logran demostrar y se logra calificar que los partidos cumplieron con todos los requisitos, entonces se ordenerá la inscripción de las candidaturas. Este proceso está a cargo de la Dirección General del Registro Electoral del TSE; si eventualmente se diera la denegatoria de alguna de ellas, existe la posibilidad de que el partido político recurra”, explicó Castillo.

A escala provincial, cinco agrupaciones políticas tienen candidaturas; sin embargo, en esos casos, solo pueden postular personas para la Asamblea Legislativa.

Estas son Actuemos Ya, Anticorrupción, Compatriotas, Comunal Unido y Unión Guanacasteca.