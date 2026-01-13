Política

Ariel Robles aboga por la salud pública tras revelar lucha de su suegra contra el cáncer: ‘La Caja ha sido maravillosa’

Robles aseveró durante el debate que el Estado debe saldar deuda histórica con la CCSS

Por Sebastián Sánchez y Aarón Sequeira
Cuarto debate con candidatos presidenciales en el TSE
El candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, defendió la seguridad social. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







