Ariel Robles aboga por la salud pública tras revelar lucha de su suegra contra el cáncer: ‘La Caja ha sido maravillosa’

El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, reveló este lunes que su suegra afronta un tratamiento contra el cáncer en la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo dijo este lunes en el debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Mi suegra está peleándola, la familia la acompaña, y yo voy a pelear con ella. La Caja ha sido maravillosa, nos ha permitido enfrentar un momento tan duro como familia”, expresó el candidato.

Robles subrayó la importancia del sistema público de salud para garantizar que las personas puedan recibir el tratamiento que necesitan, sobre todo cuando no es posible costear un hospital privado.

El frenteamplista evitó dar detalles sobre el estado actual de su suegra, resaltando que se trata de un asunto privado y familiar.

Durante el debate, Robles resaltó la importancia de que el Estado salde la deuda que mantiene con la CCSS.